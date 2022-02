Apesar de estar muito concentrado na solução da Google, o mercado dos browsers não se foca apenas no Chrome. Há muitas soluções e que os utilizadores optam para os seus equipamentos, dando assim uma verdadeira mistura no que toca ao que existe para navegar na Internet.

Claro que todos sabem que o domínio está nas mãos da Google e do seu Chrome, mas muito acontece nos restantes lugares da tabela dos mais usados. Os mais recentes dados mostram que o Edge da Microsoft está a crescer e muito em breve deverá passar o Safari.

A decisão da Microsoft de abandonar tudo o que tinha criado para o Edge e abraçar o Chromium foi decisiva para a empresa. Ficou com espaço para desenvolver o seu browser e assim criar funcionalidades únicas e que o destacam.

O Edge está prestes a bater o Safari

Isso pode ser visto agora com a subida do Edge e a sua aproximação ao Safari, o browser da Apple. Esta é uma subida que em breve irá colocar o browser da Microsoft acima dos restantes, até mesmo do Firefox, um clássico da Internet.

Bem acima destes está o Chrome, que reclama para si a posição de rei da Internet no que toca aos browsers. Está no topo no somatório de todas as plataformas e até quando é feita uma divisão por tipo de plataforma usada.

O Chrome é ainda o rei da Internet

No que toca ao mercado do desktop, o cenário é similar, mas com uma presença que era esperada por todos. Na luta pela segunda posição temos mais um concorrente que por norma está aqui. Falamos do Firefox (9,18%), que segue colado ao Edge (9,54%) e ao Safari (9,84%).

Aqui contamos novamente com o Chrome da Google no topo, mesmo que com uma ligeira perda ao longo dos últimos meses do último ano. No extremo oposto temos o Opera, que reclama para si apenas 3% da quota de mercado.

No mobile o cenário é muito diferente

No mercado mobile o cenário torna-se muito diferente de forma global. Sim, ainda temos o Chrome como o browser de topo, com 63%, mas é seguido pelo Safari, que reclama 26,7%. O grande impulso do browser da Apple advém do iPhone e de todos os utilizadores.

Na terceira posição temos o browser da Samsung, com 5,2%, e por isso muito longe do topo. Já o Edge aqui não tem ainda qualquer expressão, mesmo estando disponível para o Android e até o iOS. Há claramente a necessidade de uma maior aposta da Microsoft nestas plataformas.

Este crescimento do Edge dá reconhecimento à Microsoft de toda a aposta que tem sido realizada neste browser. A gigante das pesquisas tem no Windows uma alavanca importante e isso é uma parte importante desta nova realidade.