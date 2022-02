Seja em que serviço for, assente ou não na Internet, a segurança deverá estar em primeiro lugar. Cabe ao utilizador tomar as medidas mais básicas para se proteger, mas também as empresas devem oferecer a segurança necessária para os seus utilizadores.

A Netflix revelou que leva muito a sério a segurança das contas dos seus clientes e que adota numerosas medidas pró-ativas para detetar fraudes, na sequência de tentativas de ataques que estão a acontecer em Portugal.

De acordo com os casos relatados, há clientes da Netflix em Portugal que têm recebido mensagens de texto em inglês no telemóvel a indicar que o pagamento da subscrição falhou, com uma data para fazer renovação, acompanhada por um link. De nota que também há casos de pessoas que não têm subscrição da plataforma de streaming e que receberam um SMS no mesmo sentido.

A plataforma e streaming revelou que leva muito a sério a segurança das contas dos seus utilizadores e adota numerosas medidas pró-ativas para detetar atividades fraudulentas e para manter os seus serviços e as contas dos membros em segurança.

O Centro de Assistência da Netflix disponibiliza informação que ajuda os clientes a terem a conta segura. Na página "E-mails e SMS suspeitos ou de phishing alegadamente da Netflix", a plataforma alerta que, se receber e-mail ou SMS a pedir dados como número de telefone, palavra-chave ou forma de pagamento da sua conta, não deverá ter sido enviado pela empresa.

O Netflix refere nessa página que nunca irá solicitar que introduza as suas informações pessoais numa SMS ou num e-mail, como são os casos de números de cartões de crédito ou de débito, detalhes da conta bancária ou palavras-chave de acesso ao serviço.

Se o SMS ou o e-mail tiverem um link que o utilizador não reconheça, não deve abrir ou clicar na ligação. Caso o faça, não deve introduzir nenhuma informação no site que for aberto, adverte ainda esta página de suporte do Netflix.

A Netflix aconselha que altere a password para uma que seja forte e usada exclusivamente na sua plataforma de streaming. Além disso, devem ser atualizadas as palavras-chave em todos os sites onde utiliza a mesma combinação de endereço eletrónico e passwords.

Deve contactar a instituição financeira, se tiver introduzido informações de pagamento nesses sites e deve reencaminhar a mensagem para phishing@netflix.com. A palavra-chave da Netflix deverá ter, pelo menos, oito caracteres e ser uma combinação de letras (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.

Outras das precauções a ter são de comunicar atividades fraudulentas ou suspeitas, adicionar um número de telefone para recuperação da palavra-chave, terminar a sessão nos dispositivos que não estejam a ser utilizados e ter atenção a mensagens e sites falsos.