Astrónomos captaram um sinal misterioso a partir do centro da galáxia

Pela sua imensidão, há muita coisa a pairar pelo universo que os astrónomos desconhecem totalmente. Então, nem sempre reconhecem os fenómenos e precisam de aprofundar o seu estudo. Neste caso, captaram um sinal misterioso oriundo do centro da galáxia.

Segundo eles, poderá representar uma nova classe de objetos.

Um grupo de astrónomos da University of Sydney descobriu uma fonte misteriosa de sinais de rádio. Embora a fonte permaneça desconhecida, de acordo com o Science Alert, os cientistas apelidaram-na de ASKAP J173608.2-321635.

Num artigo relacionado com o fenómeno, os astrónomos descrevem-na como “uma fonte de rádio altamente polarizada e variável, localizada perto do centro galáctico e sem uma clara contraparte multi-comprimento”. Segundo eles, a “ASKAP J173608.2-321635 pode representar parte de uma nova classe de objetos que estão a ser descobertos através de sondagens de imagem de rádio”. Além disso, é altamente variável, na medida em que emite ondas de rádio durante longos períodos de cada vez antes de desaparecer subitamente durante vários meses.

A misteriosa fonte de sinais de rádio foi descoberta por acaso, uma vez que os astrónomos estavam apenas a analisar dados do(ASKAP). Este que é um dos mais sensíveis radiotelescópios alguma vez construído, foi especificamente concebido para captar sinais de rádio a partir das profundezas do universo.

A ASKAP J173608.2-32163 foi observada, pela primeira vez, em abril de 2019, quando o ASKAP a detetou aquando da procura de radiotransmissores. Entre essa data e agosto de 2020, o mesmo objeto foi detetado mais 13 vezes. Por sua vez, este ano, foi identificado pelo radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, em fevereiro, e pelo Australia Telescope Compact Array (ATCA), em abril.

A fonte não apareceu em nenhum raio-X, em observações infravermelhas, nem em arquivos de sinais de rádio antigos verificados pelos investigadores da University of Sydney. Ou seja, os astrónomos descartaram as possibilidades inicialmente consideradas: não é uma supernova, um pulsar, nem uma estrela em chamas.

Contudo, partilha algumas propriedades com sinais misteriosos outrora avistados perto do centro da galáxia, conhecidos como Galactic Center Radio Transients (GCRT). Três destes foram avistados no início dos anos 2000 e a comunidade científica ainda tem de encontrar uma explicação para os fenómenos.

Conforme adiantam os investigadores, as próximas observações da ASKAP J173608.2-32163 permitirão uma maior compreensão de como ela é realmente.