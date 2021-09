Orca: Maior central de captura de CO2 e está na Islândia

já ouviu falar no projeto Orca? De acordo com as informações recentes, é urgente definir políticas para equilibrar o desgaste a que o planeta tem vindo a ser sujeito. Alguns países já assumiram compromissos tendo como meta 2030, mas, por exemplo, no caso da Europa, um estudo revela que está atrasada 21 anos.

Recentemente foi inaugurada na Islândia a maior central do mundo de captura de CO2 . O objetivo é absorver até quatro mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

Chama-se Orca e o objetivo é ser um equipamento amigo do ambiente. De acordo com informações, este equipamento terá a capacidade de retirar até quatro mil toneladas de dióxido de carbono do ar por ano, o que corresponde às emissões anuais de cerca de 790 carros. Este projeto é visto como vital para limitar o aquecimento global.

Como é que a Orca funciona e ajuda o ambiente ao nível do CO2?

Como referido, a Orca conseguirá fazer captura de ar, possível assim extrair o dióxido de carbono da atmosfera. Tal tecnologia é vital para limitar o aquecimento global, que tem sido responsável por causar mais ondas de calor, incêndios florestais, inundações e aumento do nível do mar.

Segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE), em 2020 as emissões globais de CO2 totalizaram 31,5 bilhões de toneladas.

Segundo revela a RR, a "Orca" é constituída por oito grandes recipientes, semelhantes em aparência aos usados na indústria naval, que empregam filtros e ventiladores de alta tecnologia para extrair dióxido de carbono. O composto químico isolado é então misturado com água e bombeado para o subsolo, onde lentamente se transformará em rocha. Ambas as tecnologias são alimentadas por energia renovável proveniente de uma central geotérmica próxima.

Atualmente existem apenas 15 centrais capazes de fazer este procedimento.Estas são responsáveis pela captura de mais de nove mil toneladas de CO2 por ano. A nova central poderá fazer com que esse valor possa chegar às 13 mil toneladas.