Como se tem visto recentemente, o WhatsApp tem estado a trabalhar para resolver algumas lacunas do seu serviço. Quer abrir o leque de utilização ainda mais e permitir aos utilizadores uma verdadeira liberdade para usarem onde e como quiserem.

Após termos visto a possibilidade de migrar conta do iOS para Android, ainda que limitado, o WhatsApp está a continuar a apostar nesta área. A mais recente descoberta aponta para a possibilidade de a migração ser feita no sentido contrário, ou seja, do Android para o iOS.

WhatsApp não abranda nas novidades

As equipas de programadores do WhatsApp têm estado frenéticas no que toca a desenvolvimentos. O que tem sido mostrado, revela que este serviço está a criar um lote de novidades grande e que em breve vão estar disponíveis para todos os utilizadores.

A mais recente funcionalidade a chegar permite aos smartphones Android (da Samsung) poderem importar as contas do serviço de um equipamento com iOS. Esta era pedida há muito tempo e surgiu mesmo a tempo da apresentação dos novos Galaxy Fold3 e Flip3.

Simples migrar do Android para o iOS

O que agora foi revelado mostra que os trabalhos continuaram para tornar esta novidade verdadeiramente bidirecional. Assim, e como era esperado, também os utilizadores que migram do Android para o iOS vão poder importar diretamente as suas contas do WhatsApp.

Há ainda muitos pormenores que não se conhecem, mas é quase certo que a presença de um cabo a ligar os equipamentos deverá ser necessária. Há ainda informação de que a app Move to iOS, da Apple, terá um papel importante nesta migração, para garantir a integração com o sistema da Apple.

Novamente um processo simples de fazer

Também não se espera que as limitações agora existentes, que colam esta funcionalidade aos smartphones Samsung existam. Qualquer Android com uma determinada versão do sistema e com a versão certa da app do WhatsApp vão poder ser usados.

Esta é ainda uma funcionalidade em desenvolvimento interno e que poderá chegar numa versão beta a qualquer momento. O WhatsApp parece assim fechar este ciclo e dar aos utilizadores do iOS as mesmas funcionalidades do Android, a sua plataforma de eleição para surgirem novidades.