Portugal: Quarto país com mais postos de carregamento elétrico por 100 km

Portugal tem apostado bastante na mobilidade elétrica. Exemplo disso são os vários pontos de carregamento elétrico que têm vindo a ser instalados ao longo do país.

De acordo com as informações, Portugal é o quarto país europeu com mais postos de carregamento elétrico por 100 km.

Portugal está no TOP 5 dos países com mais veículos eletrificados

Os dados são da Associação Europeia de Construtores Automóveis que revelam que Portugal é um dos países mais bem posicionados no que diz respeito a postos de carregamento elétricos. À frente de Portugal só estão os Países Baixos (média de 47,5), Luxemburgo (34,5) e Alemanha (19,4).

Segundo o diretor-geral da ACEA Eric-Mark Huitema...

Há uma séria falta de postos de carregamento elétricos na rede rodoviária da maioria dos Estados-membros da União Europeia Os consumidores não vão ser capazes de fazer a transição para veículos com emissões zero se as estações de carregamento e de abastecimento forem insuficientes nas estradas por onde conduzem

A ACEA revela também que há 10 países que não têm um único posto de carregamento por cada 100 km. Na cauda deste ranking encontramos a Polónia e a Grécia (com uma média de 0,2 por cada 100 km), Polónia (com 0,4) e Letónia e Roménia (ambos com uma média de 0,5).

O diretor da ACEA refere ainda que...

Se os cidadãos da Grécia, Lituânia, Polónia e Roménia tiverem de percorrer 200 km para encontrarem um carregador, não podemos estar à espera que tenham vontade de comprar um carro elétrico

Além da boa posição no ranking de postos de carregamento elétrico tem por 100 km, Portugal está também no TOP 5 (na quinta posição a par da Alemanha) de veículos eletrificados (sejam carros 100% elétricos e híbridos plug-in).

A aposta na mobilidade tem sido forte em países como a Suécia, Países Baixos e Finlândia. Segundo os dados revelados, no que diz respeito a veículos eletrificados, a Suécia aparece em primeiro lugar com uma percentagem de 32,2%, seguida dos Países Baixos, com 25%, Finlândia (18,1%) e Dinamarca (16,4%).