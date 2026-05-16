Asteroide vai passar “perto” da Terra já esta segunda-feira

O 2026 JH2 é um asteroide classificado como “Near-Earth Object” (NEO), ou seja, um objeto espacial cuja órbita passa relativamente perto da Terra. E neste próximo dia 18 de maio, vai voar "pertinho" de nós.

A NASA confirmou que o asteroide denominado 2026 JH2 vai passar relativamente perto da Terra no próximo dia 18 de maio. Apesar da aproximação soar alarmante, os especialistas garantem que não existe qualquer risco de colisão com o nosso planeta.

O objeto espacial irá passar a uma distância cerca de quatro vezes menor do que a que separa a Terra da Lua, algo considerado próximo em termos astronómicos.

Tem o tamanho de uma famosa escultura de Chicago

Segundo as estimativas iniciais, o asteroide, que é relativamente pequeno, terá dimensões semelhantes às de um edifício de três a cinco andares.

Embora não seja considerado um asteroide gigante, o 2026 JH2 é suficientemente grande para captar a atenção das agências espaciais e dos sistemas internacionais de monitorização de objetos próximos da Terra.

Porque é que estes asteroides são monitorizados?

A passagem de asteroides perto da Terra é relativamente comum. A NASA mantém uma vigilância constante sobre milhares de objetos conhecidos, especialmente aqueles que entram na categoria de “Near-Earth Objects” (NEO), ou objetos próximos da Terra.

O objetivo é antecipar possíveis riscos futuros e melhorar os sistemas de deteção e previsão orbital. Mesmo quando não existe perigo, estas passagens são importantes para recolher dados científicos sobre composição, velocidade e comportamento destes corpos celestes.

O projeto astronómico Virtual Telescope Project anunciou que fará uma transmissão ao vivo da passagem do objeto nesta próxima segunda-feira. A exibição será realizada diretamente da Itália e deve mostrar o deslocamento do asteroide em tempo real.

Aproximação será invisível a olho nu

Apesar da proximidade astronómica, o asteroide não deverá ser visível a olho nu. A observação ficará limitada a telescópios e equipamentos especializados usados por astrónomos profissionais e amadores.

Ainda assim, o evento volta a lembrar que a Terra está constantemente rodeada por pequenos objetos espaciais que cruzam o Sistema Solar a velocidades impressionantes.