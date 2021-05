Há muito que a Microsoft tem uma aposta forte no seu novo browser, o Edge. Mesmo sendo baseado no Chromuim, há muito que é criado de forma dedicada e preparado para todo o ecossistema Windows em especial.

Dada esta proximidade ao seu sistema operativo, a Microsoft consegue controlar de forma a integração que existe. Assim, a gigante do software garante que tem o browser com melhor desempenho do Windows 10.

A Build 2021 tem servido para a Microsoft mostrar muitas novidades do seu ecossistema. Estas vão desde o Windows 10 até outras áreas igualmente importantes, passando até pelo próprio Linux e pelo novo Terminal, que é agora o padrão.

Um ponto onde a Microsoft se tem batido é mesmo no seu browser. Este representa uma aposta muito grande e tem finalmente mostrado que está à altura de concorrer com qualquer outra proposta do mercado. É de tal forma eficiente que a Microsoft arrisca-o como o browser com melhor desempenho do Windows 10.

A Microsoft garante que com a versão 91, prestes a chegar ao mercado, o Edge será um browser mais eficiente. Para isso vai finalmente chegar o startup boost, que garante que os principais processos desta app são lançados no arranque do sistema.

Com esta pequena e simples mudança, a Microsoft garante que o Edge vai ser 41% mais rápido no arranque. Ao mesmo tempo, e como seria esperado, os consumos de recursos não são aumentados, ficando apenas os processos prontos a serem usados.

Uma segundo novidade para tornar o Edge com melhor desempenho são os sleeping tabs. Estes também já estiveram a ser testados e garantem que os processos dos separadores são congelados ao fim de algum tempo sem serem usados. Assim, e a cada separador bloqueado, os recursos são devolvidos ao sistema.

O Chrome está a seguir o mesmo caminho, mas a Microsoft tem a vantagem de ser a criadora do Windows 10. Ao conhecer e controlar este sistema, consegue integrar o Edge de forma única, tornado-o (provavelmente) o browser com melhor desempenho.