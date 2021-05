Hidrogénio será necessário para eletrificar os transportes pesados, diz Daimler

Enquanto responsáveis pelos automóveis, as fabricantes têm opinado acerca desta corrida à mobilidade mais sustentável. Desta vez, o parecer veio da Daimler (Mercedes-Benz), que diz que o hidrogénio será necessário para eletrificar os transportes pesados, como camiões e autocarros.

“Não podemos dar-nos ao luxo de confiar em apenas uma tecnologia para atingir os nossos objetivos climáticos”, disse o presidente da Daimler Truck.

Tecnologias precisam de coexistir para garantir a sustentabilidade dos recursos

Recentemente, o grupo Daimler anunciou uma profunda reestruturação que dividiu a empresa em duas entidades. Por um lado, a Mercedes-Benz, que englobará todas as operações relacionadas com automóveis comerciais ligeiros. Por outro lado, a Daimler Truck, que será responsável pelo transporte pesado, como camiões e autocarros.

Embora a Mercedes-Benz tenha proibido a utilização de hidrogénio nos seus automóveis de passageiros, a Daimler Truck continuará a depender dele para os veículos mais pesados que efetuam longas distâncias.

Não podemos dar-nos ao luxo de confiar em apenas uma tecnologia para atingir os nossos objetivos climáticos. Até 2025, o foco estará 100% nos veículos movidos a bateria. Entre 2025 e 2035, vamos precisar de veículos elétricos e de células de combustível.

Disse Martin Daum, presidente da Daimler.

Além disso, admite estar preocupado com a possível escassez de matérias-primas que têm como finalidade o fabrico das células.

Concorrentes da Daimler Truck não são fãs do hidrogénio

Atualmente, a Daimler Truck tem uma parceria com a Volvo Trucks para a produção de células de combustível de hidrogénio, através da Cellcentric. Para as infraestruturas de reabastecimento, a empresa alemã juntou-se à companhia petrolífera Shell e à companhia de gás industrial Linde. Além disso, é a maior fabricante de camiões do mundo inteiro.

Embora o compromisso da Daimler Truck seja muito sólido, a tecnologia associada ao hidrogénio representa elevados custos e a falta de infraestrutura poderá comprometer o arranque. Assim sendo, os testes com clientes só começarão em 2023, ao passo que os primeiros camiões movidos a hidrogénio produzidos em série não serão entregues antes de 2027.

Recorde-se que a abordagem da Daimler Truck é nitidamente contrária àquela que é defendida pelos concorrentes, como a Tesla e a Volkswagen. Estes que se opõem ao hidrogénio, por considerarem que é preferível utilizar eletricidade de fontes renováveis para carregar baterias do que para obter hidrogénio verde.