Computador portátil KUU A10 – uma opção acessível

Ter um computador portátil é para muito uma exigência, para trabalhar, estudar ou simplesmente para resolver assuntos pessoais que se tratam de forma célere na Internet, mas onde nem sempre o smartphone é solução. Apesar de muitos trabalhos exigirem de máquinas de alto desempenho, a verdade, é que a grande maioria das pessoas não tem essa necessidade. O computador portátil KUU A10 disponível por cerca de 330 € poderá ser uma escolha ideal nestes casos.

O portátil KUU A10 com Windows 10 tem um monitor de 15,6″ e vem equipado com um processador Intel Celeron J4125, com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB.

Computador portátil KUU A10

O computador portátil KUU A10 surge como uma opção acessível dentro do segmento. É indicado para quem não tem grandes exigências ao nível de desempenho, mas que, ainda assim, necessite de um computador fiável.

O portátil KUU A10 tem um ecrã IPS de 15,6″ com resolução FullHD de 1920 x 1080 píxeis. Tal como mostram as imagens, ainda tem uma moldura estreita, o que lhe confere maior elegância.

Equipado com o sistema operativo Windows 10, tem uma CPU Intel Celeron J4125 e uma GPU Intel HD Graphics 600. Além disso, oferece 8 GB de RAM (LPDDR4) e um SSD de 256 GB.

A bateria é de 38Wh o que, segundo é indicado pelo fabricante, conseguirá oferecer uma autonomia de 5 a 8 horas. Disponibiliza ligação Wi-Fi dual-band e bluetooth.

Ao nível de construção tem uma estrutura em alumínio e plástico, áudio Dolby, ligação para jack de áudio de 3,5mm, duas portas USB 3.0 e uma HDMI. Tem dimensões de 37,5 x 24,5 x 2,2 cm e pesa 1,4 kg

O computador portátil KUU A10 está disponível por 331,53 €, em armazém europeu e sem custos de envio adicionais.