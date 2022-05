Ao longo dos últimos anos a Mozilla mudou muito no Firefox. Este é ainda essencialmente o mesmo browser, mas tem agora novas funcionalidades e apresenta-se como uma das poucas alternativas que não depende da Google e do Chromium.

Com este papel importante em mãos, a Mozilla chegou agora a um marco histórico. O Firefox atingiu a versão 100 e traz muitas novidades, que os utilizadores podem explorar imediatamente e que irá elevar ainda mais este browser.

A Internet tem olhado para o Firefox de forma pouco interessante. As opções têm recaído noutras propostas, que estão a ganhar espaço no mercado dos browsers. A Mozilla quer contrariar este cenário e isso é visível agora na versão 100 deste navegador.

Para comemorar a mudança, a Mozilla traz agora as legendas no modo Picture-in-Picture no YouTube, Prime Video e Netflix. Basta ativar as legendas nestes serviços e estas vão surgir naturalmente no modo PiP. Este modo agora também suporta legendas de vídeo do formato WebVTT (Web Video Text Track).

A somar a isso, e ainda no campo do vídeo, o Firefox 100 traz suporte a vídeo HDR no macOS e vídeo AV1 acelerados por hardware no Windows. Além disso, os utilizadores das versões de Linux e Windows têm agora por padrão barras de scroll mais finas que não ocupam espaço.

Para ajudar os utilizadores, e durante a primeira execução do Firefox 100, o browser verificará se o idioma corresponde ao idioma do sistema operativo. Ai oferecerá a opção de mudar para o pretendido. Assim fica mais simples fazer esta alteração.

A verificação ortográfica do Firefox agora verifica a ortografia em vários idiomas. Estes devem ser habilitados no menu de contexto dos campos de texto. Claro que a Mozilla se focou ainda na resolução de vários problemas que as versões anteriores deste browser apresentavam.

Cerca de 1 mês depois de a Google e o Chrome ter atingido esta mesma versão, é agora a vez deste ícone da Internet atingir este marco importante. Os desenvolvimentos vão continuar e muito mais vai certamente ser apresentado pela Mozilla, para tornar o Firefox ainda mais interessante.