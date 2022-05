GPU profissional Nvidia H100 com 80 GB aparece no Japão por 30 mil dólares

A Nvidia é, sem dúvida, a marca mais poderosa no que respeita ao segmento das placas gráficas, seja as destinadas ao mercado doméstico como também as projetadas para o setor dos data centers.

Recentemente a placa gráfica profissional Nvidia H100 80 GB PCIe, baseada na nova arquitetura Hopper, foi encontrada à venda no Japão pelo valor de 30 mil dólares. No entanto, o equipamento ainda nem sequer foi lançado oficialmente pela marca.

GPU Nvidia H100 à venda no Japão por 30 mil dólares

Foi durante o evento GPU Technology Conference (GTC), que decorreu durante o mês de março desde ano, que a Nvidia anunciou a sua nova arquitetura Hopper direcionada para o mundo dos data centers. No entanto, os modelos de placas gráficas construídos nesta mesma arquitetura ainda não foram lançados pela marca, mas parece que alguns já estão à venda.

De acordo com as recentes informações reveladas, a GPU Nvidia H100 de 80 GB já pode ser adquirida no Japão por um valor de 4.313.000 ienes, o que corresponde a cerca de 33 mil dólares, numa conversão direta à taxa atual.

O site Hermitage Akihabara adianta que a loja japonesa GDEP Advance é especializada em componentes para HPC (High Performance Computing). E, tal como podemos ver na imagem seguinte, na sua página podemos encontrar a placa gráfica profissional com um valor final de 4.745.950 ienes, cerca de 36 mil dólares, já com as devidas taxas.

Por sua vez, as gráficas baseadas na arquitetura Hopper apenas são esperadas após o primeiro semestre deste ano, sendo que a Nvidia também ainda não revelou qual será o preço recomendado que irá aplicar nestes equipamentos.

A Nvidia H100 será a primeira da marca a usar o processo de fabrico de 4 nm da TSMC e contará com cerca de 14592 núcleos CUDA. Traz consigo uma capacidade de memória HBM2e de 80 GB, com velocidade de 2 Gbps e uma interface de 5120-bit, conseguindo uma largura de banda de 2 TB/s. Já no que respeita ao consumo energético, este será de 350W.