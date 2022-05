O Google Maps está a ser constantemente melhorado para se tornar ainda melhor. Quer dar aos utilizadores as melhores funcionalidades e a melhor interface, sem que isso contribua para complicar a utilização deste excelente serviço.

A mais recente melhoria surgiu agora de forma silenciosa e ainda em testes na versão beta do Google Maps. Quer simplificar as definições, em especial no que toca ao planeamento de viagens e assim facilitar a utilização desta app.

Os últimos meses têm sido de procura de uma melhoria substancial no Google Maps. A gigante das pesquisas quer simplificar ainda mais a sua interface, tornando este serviço ainda mais simples de usar nos dispositivos móveis. Isso tem sido visto no Android e em breve deverá alargar-se ao iOS.

A mais recente novidade foi vista já por alguns utilizadores na versão 11.28 beta da app dedicada ao Android. Esta tem melhorias e mudanças grandes nas configurações, em especial no que toca às configurações que o utilizador tem guardadas.

IDK if this is new or newsworthy, but I thought I'd send it to you,



Google Maps Beta v11.28 now lets users choose which transport mode they'd like to get directions for.