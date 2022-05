A atividade de Elon Musk na Internet tem estado a atingir novos máximos nas últimas semanas. O homem forte da Tesla parece focado em agitar as águas e em chamar à atenção de todos, mesmo após conseguir o seu intento de comparar o Twitter.

Após termos visto as suas ações no que toca à sua intenção e compra do Twitter, há agora novas movimentações. O seu foco foi a Apple e a App Store, onde criticou de forma aberta as comissões cobradas aos programadores.

Elon Musk aponta as armas à Apple

Elon Musk é conhecido pelas suas opiniões fortes e decididas. Recorre sempre ao Twitter para mostrar as posições, mais ou menos radicais, sobre os mais diversos temas, procurando agitar a Internet e todos os que usam esta rede mundial.

Agora, como resposta a uma publicação nesta rede social, voltou a atacar a Apple. Em causa está a cobrança de 30% feita aos programadores por cada venda realizada na App Store, a loja de apps da gigante de Cupertino.

Apple’s store is like having a 30% tax on the Internet. Definitely not ok. — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

"Comissão da App Store é um imposto"

O mais recente comentário feito por Elon Musk refere que a medida da Apple é um imposto que está a ser cobrado. As suas palavras foram fortes e procuraram alertar todos os seus seguidores para esta medida que está a ser aplicada.

A loja da Apple é como ter um imposto de 30% na Internet. Definitivamente não está correto

Após a publicação original, Elon Musk voltou a publicar mais um comentário sobre este tema. Desta vez apontou o dedo ao valor cobrado, referindo que este é demasiado elevado e que deveria ser 10 vezes inferior ao que realmente deveria ser.

Literally 10 times higher than it should be — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Já antes o Twitter foi usado para esta opinião

Na verdade, este valor apresentado por Elon Musk é demasiado generalista. Os 30% apenas são cobrados pela Apple aos programadores que faturam mais de um milhão de dólares por ano. Aos que ficam abaixo deste valor, o valor cobrado cai para metade, ficando em 15%.

Esta também não é a primeira vez que Elon Musk aponta as suas armas à Apple e à App Store. Durante o processo que colocou a gigante de Cupertino frente à Epic Games, foram feitos comentários similares. Neste caso, mais uma vez, Tim Sweeney, o CEO da Epic, acabou por partilhar esta publicação.