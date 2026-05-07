Google Chrome ganha botão para impedir que sites espiem localização! Saiba como ativar

A localização do utilizador é uma permissão que muitos sistemas e apps não sabem gerir de forma correta. A Google tem passado por problemas, mas agora tem uma novidade importante no Chrome. Surgiu uma nova opção que muda tudo no campo da partilha da localização no browser da Google.

Google Chrome ganha um novo botão

O Google Chrome acaba de implementar uma das mudanças mais significativas do ano. É algo pequeno, aprenderá num instante, e pode não parecer muito relevante, mas é. Tem a ver com a sua localização, como o browser gere onde está e como partilha essa informação com os sites que visita. Em suma, o novo botão do Chrome é um ponto positivo para a sua privacidade: ajuda-o a aceder a funcionalidades baseadas na localização sem revelar muitos dados pessoais.

Quem tem um telemóvel Android, provavelmente não é a primeira vez que se depara com algo do género: a "Localização aproximada", uma permissão que a Google adicionou há algum tempo para permitir que os serviços na área saibam que está lá, mas sem revelar a sua localização exata. O GPS , por exemplo, precisa de determinar a localização com precisão, mas um site de previsão do tempo só precisa de saber a cidade em que se encontra.

Até agora, o Google Chrome oferecia apenas duas opções para partilhar a localização com um website: não partilhar de forma alguma ou partilhar com a máxima precisão. Isto significava que, para tirar partido da funcionalidade, os utilizadores precisavam de revelar a localização exata da sua casa ou local de trabalho a um site que provavelmente só precisava de saber a sua região geral.

Controlar a partilha de localização

A partir de agora, quando um site solicitar a localização, haverá três opções: não partilhar, localização aproximada e localização precisa. A segunda opção é nova e permite que o dispositivo informe o Google Chrome da área em que se encontra, sem revelar a posição exata. É útil na maioria dos casos em que um website exige a sua localização para realizar uma verificação ou oferecer uma pesquisa relacionada.

Um site de previsão do tempo, uma página que precisa de saber o seu bairro para calcular os custos de entrega, um localizador de restaurantes por região e muitos outros. Em todos estes casos, o ideal é partilhar a sua localização aproximada, fornecendo ao site informação suficiente para que este saiba onde se encontra, mas sem revelar a sua posição exata.

Na verdade, existem muito poucos casos em que um site deve solicitar a sua localização precisa, e o uso do GPS é um deles. A partir de agora, sempre que possível, é melhor escolher a opção "Localização aproximada".