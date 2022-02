A informação não é nova, mas está a tomar uma proporção muito maior e a afetar mais browsers, para além do Chrome. A chegada de novas versões dos browsers mais usados promete trazer problemas e até limitar o acesso a muitos sites da Internet.

Tudo está centrado na versão 100 do Chrome, Edge, Firefox e outros, que representa a causa do problema. Há quem lhe chame um novo bug Y2K e tudo está a ser feito para que este problema não aconteça.

Apesar de pouco conhecido, existe um potencial problema a chegar à Internet, dentro de muito pouco tempo. Este chegará com as novas versões dos browsers mais conhecidos, como o Chrome ou o Firefox, que em breve atingem as versões 100 e onde o problema parece estar presente.

Tudo está no tamanho do número de versão que é usada no User-Agent do browser, que passa nesse momento a ter 3 dígitos e cria uma falha em muito sites. A validação das versões, que muitos sites e plataformas realizam, irá passar a apontar para uma versão que certamente não será suportada.

Major milestone: Chrome and Firefox will soon reach version 100!



The version number is going up to three digits and both browsers are working on mitigating the potential impact of this change. Learn more about it and pitch in to help with testing https://t.co/FtPl4CRjfk