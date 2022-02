Atenção ao roubo de catalisadores dos carros! GNR deixa dicas

Caso se depare com uma situação de furto de catalisadores ou de peças de veículos, deverá contactar as autoridades o mais rapidamente possível, devendo, até à chegada destas, recolher o número máximo de elementos de informação possível.

Esta e outras dicas foram recentemente partilhadas pela GNR, para controlar a onda de roubo de catalisadores.

Em Portugal, registam-se perto de 20 furtos de catalisadores por dia, em média

Um catalisador é conversor catalítico que faz parte do sistema de escape e foi concebido para reduzir a toxicidade das emissões dos gases de escape através da redução dos óxidos de azoto, bem como a utilização do oxigénio resultante para pós-combustão do monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados. A relação estequiométrica do combustível e oxigénio é um requisito fundamental para o bom funcionamento do conversor catalítico. Em outras palavras, a sua função principal consiste em reduzir a quantidade de substâncias nocivas nos gases de escape produzidos pelo carro.

Em Portugal, registam-se perto de 20 furtos de catalisadores por dia, em média, totalizando quase 7000 dispositivos roubados ao longo de 2021. De acordo com o JN, a PSP efetuou 326 detenções e identificou mais 575 suspeitos, enquanto a GNR prendeu 70 assaltantes e identificou mais 240 pessoas.

A GNR deixou recentemente algumas dicas nas redes sociais, para que os próprios cidadãos assumam uma postura mais vigilante. Assim, como dicas, a GNR refere que se: