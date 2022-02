Twitter já permite o envio de gorjetas na criptomoeda Ethereum

Se usa a rede social Twitter e é apreciador de Ethereum, então há agora uma notícia que lhe pode interessar. A rede social incluiu a criptomoeda como forma de pagamento do seu serviço de gorjetas.

A novidade acontece pouco depois de Jack Dorsey deixar de ser CEO da rede social, o qual é um defensor de Bitcoins e pouco amigo das Ethereum. No entanto, parece que a inclusão da nova forma de pagamento não está relacionado com a saída de Dorsey.

Já pode dar gorjetas em Ethereum no Twitter

A rede social Twitter permitiu recentemente o uso de NTFs (Non Fungible Token ou Tokens Não Fungível) como fotos de perfil através da integração com carteiras digitais de Coinbase e Open Sea. Mas a plataforma anunciou agora nesta quarta-feira (16) que os utilizadores vão poder dar gorjetas para outros criadores através de pagamentos com criptomoeda Ethereum.

Desta forma, para darem gorjetas nesta moeda digital, os utilizadores apenas necessitam de ativar a ferramenta específica para o efeito na rede social e adicionar um endereço Ethereum à secção relacionada com o recurso no seu perfil. Este novo serviço será compatível com qualquer carteira.

A novidade foi divulgada pelo Twitter, através de uma publicação na rede social, e já consta na página informativa do recurso de gorjetas, que pode ver aqui.

O pagamento em criptomoedas não é novidade na plataforma, sendo que no ano passado o Twitter aceitava o envio de gorjetas em Bitcoins, através da Lightning Network. Curiosamente a inclusão de Ethereum acontece depois que Jack Dorsey deixou de liderar a empresa, no final do ano passado. Dorsey era um aficionado por BTC e não tão adepto de ETH, mas parece que a chegada das gorjetas em Ethereum nada tem a ver com a saída do executivo.

As gorjetas do Twitter estão disponíveis para todos os utilizadores que tenham mais do que 18 anos, através dos sistemas operativos iOS e Android. Para além disso, 100% do valor pago é revertido para quem recebe os pagamentos.