Estará o motor de pesquisa Google a morrer?

Quando pensamos em fazer uma pesquisa na Internet, imediatamente surge o Google como meio para o fazer. É certo que este não é motor de pesquisa único, mas é o mais usado a nível global. Os resultados de pesquisa no Google estão, no entanto, cada vez mais minados por publicidade e por resultados que parecem não fazer muito sentido, por causa dos artifícios do SEO.

Perante isto e por mais alguns fatores, será que é prudente dizer que o Google está a morrer?

A pesquisa na Internet é dominada pelo Google. Segundo os dados da StatCounter, em 2021, o Google foi usado em Portugal para 94,6% das pesquisas, seguido do Bing com 3,55% e do Yahoo com 1,14%. O Petal Search da Huawei arrecadou 0,06% das pesquisas. Ainda assim, é possível vermos uma ligeira descida no recurso ao Google ao longo do ano, com o Bing a ganhar terreno.

A nível global, o Google continua a dominar com larga distância da concorrência, mas a sua quota é, no entanto, mais baixa (86,19% em dezembro de 2021). O Bing ronda os 7% e a tendência é claramente crescente.



É importante olhar para esta evolução e compreender que a Microsoft tem feito um trabalho importante, captando cada vez mais utilizadores para o seu browser e respetivo motor de pesquisa.

Mas, apesar desta ligeira descida do Google, parece incorreto falar numa morte do motor de pesquisa. Então, porque é que este é um tema a ser levantado?

Google Search Is Dying

O site DKB escreveu um artigo onde explana alguns argumentos que tentam mostrar que a Pesquisa Google está a morrer. A publicidade e o trabalho no SEO estão, cada vez mais, a oferecer resultados de pesquisa que nem sempre respondem às necessidades dos utilizadores. Mas o site ainda aponta o Reddit e o seu crescimento como um fator a ter em consideração.

É mesmo referido pelo DKB que "o mecanismo de pesquisa mais popular hoje é o Reddit" [a olhar para os Estados Unidos] e que a Google iniciou um declínio que pode acabar por matá-lo.

A publicidade e o SEO

O SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que numa tradução literal para português significa "Optimização para os Motores de Pesquisa". De forma resumida, o SEO é um conjunto de ações destinadas a melhorar a posição de uma página de um website nos resultados de pesquisa dos motores de pesquisa para os termos específicos escritos pelos diferentes utilizadores. O objetivo será amplificar a visibilidade de uma marca, do tráfego na página, a possibilidade de monitorização e ainda aumentar conversões.

Assim, com mestria, é relativamente simples manipular o algoritmo do Google. A otimização dos resultados de pesquisa é para muitas empresas um investimento, com especialistas dedicados a esta função, de forma a que aquilo que oferecem surja no topo das pesquisas. Este é um trabalho contínuo porque o algoritmo da Google é ajustado com frequência.

Já a publicidade oferecida pela Google nas suas pesquisas tem vindo a crescer e, a reboque, têm sido avançados inúmeros processos de anticoncorrência na Europa (e não só), com empresas que garantem que estão a ser prejudicadas pelo mecanismo da Google.

Então, estes dois fatores estão a ser apontados como os principais para o declínio das pesquisas no Google.

Num caso prático, ainda há dias, uma amiga comentava que queria fazer compras numa determinada loja online e, como a maioria das pessoas, escreveu o nome da loja no Google e abriu o primeiro resultado que "tudo" indicava ser o da loja. Ao abrir cai num site com logótipo da marca, com categorias de produtos e preços bastante baixos. Enche o carrinho das compras e quando tenta pagar não conseguia perceber onde deveria colocar os seus dados. Acabou por perceber que estava num site falso da marca.

Na verdade, o primeiro resultado que surge no Google é o associado a um anúncio, e apenas o seguinte leva para o site real da marca.

Depois há o fator de "inteligência" do Google que tende a dar-nos resultados com base nos nossos hábitos, dada a monitorização constante daquilo que fazemos na web e, nem sempre, o que se quer receber está em consonância com as nossas preferências ou ações.

Mas onde é que entra o Reddit?

Os argumentos anteriores parecem, em boa medida, fazer algum sentido. Se os resultados de pesquisa tendem a ser cada vez mais fracos, há a probabilidade de uma parte dos utilizadores migrarem para outros motores de pesquisa, à procura de melhores resultados.

No entanto, daí até a um estado de quase morte vai uma longa distância, principalmente considerando a sua relevância no segmento.

Mas nos argumentos do DKB, o surge o Reddit como opção. Recorde-se que o Reddit é um fórum, mais como uma rede social, e não um motor de pesquisa. Contudo, esta é a rede que ao longo da sua existência mais tem crescido de forma constante, nas próprias pesquisas do Google, ao contrário de todas as outras redes mais populares que estão disponíveis... ou que até já desapareceram depois de uma enorme popularidade.

Quer isto dizer que as pessoas usam cada vez mais este fórum para encontrar os assuntos do seu interesse. Uma vez mais, não deveremos ver o Reddit a mudar o seu foco para o de motor de pesquisa, até porque não é isso que atrai cada vez mais utilizadores em todo o mundo.

Por outro lado, é um facto, de que o Google está cada vez mais a oferecer resultados orgânicos de baixa relevância e mesmo em quantidade, sendo muitas vezes o utilizador prejudicado pelos artifícios do SEO e dos próprios anúncios publicitários.

Considera que a Pesquisa Google está a ficar cada vez mais fraca em termos de resultados de pesquisa ou, pelo contrário, considera que o serviço está a responder cada vez melhor aos seus pedidos?