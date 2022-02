WhatsApp para iOS tem uma nova funcionalidade nas mensagens de áudio

Com a chegada do iOS 15, os programadores receberam uma mão-cheia de novidades que permitem equipar as aplicações com mais funcionalidades úteis para os utilizadores. O WhatsApp trouxe várias, e agora um desses recursos chega a todos os iPhones e está relacionado com as mensagens de áudio.

Além desta novidade ainda existem outras a destacar.

A versão 22.2.75 do WhatsApp trouxe novas funcionalidades ao iPhone graças ao iOS 15, que inclui inúmeras novidades à disposição dos programadores.

WhatsApp: o que traz a versão 22.2.75 ao iOS?

Quando um utilizador recebe uma notificação do WhatsApp, a app agora exibe a foto do perfil de quem enviou a mensagem no ecrã de bloqueio do iPhone, tal como outras apps, como por exemplo, o Twitter, já o fazem.

Outra das novidades a destacar nesta versão, é que o WhatsApp também adicionou suporte adequado ao modo de foco. Isto significa que utilizadores selecionados ainda nos podem enviar mensagens mesmo quando definimos um modo de foco.

Relativamente às mensagens de áudio, com a versão 22.4.75 já é possível reproduzir mensagens de voz e ficheiros de áudio fora das conversas. É uma funcionalidade muito interessante, visto que podemos estar num chat e ouvir o que nos estão a dizer por áudio numa outra conversa.

Portanto, se quer já ter estas novidades, basta atualizar o WhatsApp que desde ontem que tem a versão disponível com os novos recursos.