Ao longo dos anos a Microsoft sempre tentou bater a Google num dos seus principais campos. O combate entre o Edge e o Chrome sempre existiu e isso tem sido visto a cada nova versão que vai sendo lançada.

Com a passagem para o novo Edge, baseado no Chromium, todos ficaram na expetativa do que seria criado. A verdade é que o Chrome só tem a ganhar com esta chegada. As melhorias vão surgir e entre elas consumos de bateria muito menores.

O Edge traz novidades no campo da energia

A filosofia do Chromium permite que qualquer um possa contribuir para a sua progressão e melhoria. É um projeto de código aberto e que está livre para ser avaliado e usado. Claro que isso pressupõem que seja retornado código.

Com esta ideia, a Microsoft tem contribuído para melhorar este browser e os seus concorrentes diretos, curiosamente. Este cenário já foi visto no passado recente e agora volta a repetir-se. Novamente está focado nos consumos de bateria, prometendo sobretudo melhorias ainda maiores.

A Microsoft vai contribuir para o código do Chrome

O código está já submetido para a Google, devendo ser incorporado muito em breve, em versões que os utilizadores possam usar e comprovar as melhorias. Vai passar a avaliar o estado da ligação à rede elétrica e gerir assim os consumos e os recursos.

Da primeira colaboração, a Microsoft focou-se na forma como os vídeos são guardados em disco, diminuindo assim os consumos de energia. Este código foi incorporado e está já em utilização nas versões mais recentes do Chrome e de todos os browsers baseados no Chromium.

A Google só tem a ganhar com esta novidade

É curioso como depois de várias vitórias no campo dos consumos de energia, onde a Microsoft levou várias vezes a melhor, esta volta a ser uma preocupação. Para além disso, é também par si uma área de atuação.

A gigante do software consegue assim dominar esta área e poupar energia, dando mais tempo de utilização do seu browser. A Google, por seu lado só pode agradecer esta ajuda e tornar o seu Chrome ainda melhor.