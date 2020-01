Ubiquiti Network: Solução Wi-Fi fantástica a baixo custo (VII)

As redes sem fios (redes wireless ou Wi-Fi) têm, nos últimos anos, ganho uma posição de destaque no mundo das comunicações! A mobilidade, taxas de transmissão suportadas, facilidade de implementação e segurança, são alguns dos trunfos que a tecnologia associada às redes sem fios oferece.

No desafio lançado ao Pplware para ajudar na escolha de uma solução Wi-Fi para uma escola, a nossa escolha recaiu sobre a solução Ubiquiti Network. Conheçam a solução por dentro.

No último artigo sobre este tema mostramos a mais recente interface da solução. Hoje vamos ensinar como podemos ter mais do que uma rede Wi-Fi a ser difundida por um ponto de acesso.

Difundir mais do que uma rede Wi-Fi num ponto de acesso

Para proceder a esta configuração, devem começar por aceder às Settings…

Em seguida escolham a opção Wireless Networks

Para criarem um grupo de redes devem carregar no botão +.

Depois basta atribuir um nome ao grupo de redes Wi-Fi. Carreguem em Save para salvar as configurações.

Depois do grupo criado basta indicar quais as redes que fazem parte desse grupo. Para tal basta carregar em Create New Wireless Network.

Escolham o SSID para a rede Wi-Fi a criar e definam todos os parâmetros de segurança que pretendam.

Nota: Este processo deverá ser repetido por cada rede a criar. De referi que cada grupo apenas permite 4 redes Wi-Fi.

Por fim, depois do grupo de redes Wi-Fi criado, devem ir à configuração do ponto de acesso selecionar a opção Config e no WLAN Group indicar o grupo criado. No caso destes pontos de acesso, podem indicar o WLAN Group para a interface a 2,4Ghz e também para a 5Ghz.

Num próximo artigo iremos ensinar como podem configurar um servidor Radius para funcionar com a solução . Como já referimos algumas vezes, esta é uma solução low cost que oferece um conjunto de funcionalidades ao nível de outras soluções que custam o triplo e até mais.

Agradecemos mais uma vez à OfficeLan pela disponibilização desta solução para análise.