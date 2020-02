A Microsoft está a mudar de forma total os seus browsers. Acabou com a sua versão do Edge e focou-se em criar uma nova alternativa para estar à altura do que os utilizadores pretendem e esperam de um browser.

Claro que há ainda o Internet Explorer, que com todo o seu histórico ainda é um dos mais usados na Internet. Esse cenário parece ter-se invertido em janeiro, com o Edge a ultrapassar finalmente o IE e a assumir o seu espaço no universo da Microsoft.

O Edge vai conquistar novos mercados

Foi no passado dia 15 de janeiro que a Microsoft lançou de forma oficial o Edge, baseado no Chromium. Este novo browser inaugura uma nova era nas propostas da Microsoft para o mercado dos browsers. Pela primeira vez não criou e mantém o seu motor e passa a usar o de terceiros.

Este cenário criou uma grande expetativa nos utilizadores, que querem testar o que a Microsoft foi capaz de criar. A grande pergunta é se este será capaz de substituir o Chrome, uma vez que partilham a mesma base. Como efeito paralelo, a Microsoft quer também fazer desaparecer o Internet Explorer.

O Internet Explorer já perdeu o pódio

Pois esse cenário está cada vez mais perto, ainda para mais agora que uma importante mudança aconteceu. Falamos da quota de mercado e da forma como finalmente o Edge ultrapassou o Internet Explorer. O Edge reclama 7,02% de quota de mercado e o Internet Explorer 6,6%.

Há que ter em conta também o fim do suporte para o Windows 7 e da migração que isso originou para a nova versão do sistema da Microsoft. Claro que esta necessidade trouxe muitos mais utilizadores para o Edge, ainda que na versão anterior.

O browser da Microsoft quer conquistar o mercado

Apesar de tudo, estes são ainda valores muito longe dos mais de 65% que o Chrome tem. Já no confronto com o Firefox, estes valores aproximam-se muito e poderemos ter em breve novas mudanças. Há ainda que olhar a dezembro e ver que o ganho do Edge pode ter sido em parte à custa de perdas do Chrome.

Há grandes mudanças no mercado dos browsers. A luta agora parece centrada no Edge e no Internet Explorer, mas em breve vão haver mais mudanças. O fim deste último será uma realidade, mas a verdade é que anda estará disponível por muito tempo.