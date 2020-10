YouTube iOS 14: Picture-in-Picture (PiP) novamente disponível para todos

O iOS 14 trouxe muitas novidades aos utilizadores. A abertura do áreas-chave às apps de terceiros foi das mais notadas. Contudo, a empresa de Cupertino colocou finalmente a possibilidade de vermos vídeo em PiP (Picture-in-Picture). Isto é, podemos estar a navegar, a ler o email ou a jogar e ter por cima um vídeo a correr. Logo após esta novidade, o YouTube, um alvo para o vídeo PIP, fechou a porta a esta tecnologia No entanto, agora algo aconteceu de positivo.

Assim, recorrendo ao Safari, o YouTube no iOS 14 volta a permitir PiP. Vamos ver como o pode ter no seu iPhone e iPad.

iOS 14 volta a ter PiP do YouTube

No mês passado, o YouTube bloqueou o modo Picture-in-Picture no iPhone e iPad do Safari e na app, estando só disponível na versão premium do YouTube. Contudo, algo fez mudar a posição dos responsáveis do serviço de vídeos da Google e ao que vemos, tudo voltou ao que estava no lançamento do iOS 14. Isto é, o PiP está a funcionar corretamente no Safari.

Para aproveitar as vantagens do modo PiP, vá para YouTube.com no Safari, inicie um vídeo, coloque-o em ecrã total e pressione o ícone dedicado a Picture-in-Picture.

O vídeo aparecerá num canto do ecrã e poderá sair do Safari e fazer outra coisa no seu iPhone.

O vídeo continuará a ser reproduzido. Se der dois cliques o vídeo pode aumentar de tamanho, se o arrastar para um canto, ele fica em modo etiqueta para o poder puxar quando o quiser voltar a ver em cima no ecrã do seu iPhone ou iPad.

Assim, tudo leva a crer que esta novidade veio para ficar. Contudo, o YouTube não se pronunciou ainda sobre o que se terá passado.