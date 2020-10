As últimas atualizações que a Mozilla lançou do Firefox têm procurado resolver alguns problemas de estabilidade deste browser. Os consumos de memória não têm diminuído e isso tem desagradado aos utilizadores.

Com uma nova versão lançada esta semana, a Mozilla continuou o seu trabalho, para melhorar ainda mais esta sua proposta. No entanto, e como se pode ver agora, esta tem um problema. Para o resolver lançou uma atualização que todos devem instalar assim que possível.

Há uma nova atualização do Firefox

Com uma versão do Firefox lançada recentemente pela Mozilla, não se esperava que surgisse agora qualquer atualização. A verdade é que apenas 1 semana depois de chegar a versão 80, houve a necessidade de disponibilizar a todos um conjunto de correções importantes.

Das muitas melhoras que foram relatadas, uma é de extrema importância. Vem diminuir os consumos de memória deste browser, tornando-o assim melhor de usar. Esta falha tinha sido já reportada há algum tempo, mas aparentemente apenas agora foi corrigida.

Mozilla lançou a correção necessária

Outra falha que foi corrigida nesta versão estava na apresentação dos controlos das janelas de Picture-in-Picture (PiP). Em alguns casos estes não eram apresentados e isso impedia os utilizadores de usarem esta funcionalidade corretamente.

Há ainda a correção de alguns outros bugs, em vários sistemas como o macOS ou o Ubuntu. Estes não eram críticos, mas impediam a utilização normal do Firefox em algumas situações específicas. A lista de todas as correções da Mozilla pode ser lida aqui.

Browser fica assim melhor desempenho e estabilidade

Sendo uma atualização para correção de problemas no Firefox, a não a anunciou de forma muito visível. No entanto, esta estará já disponível para todos o pronta a ser instalada. É recomendado que todos os que elegeram este browser o façam com a máxima brevidade.

Estas correções procuram resolver problemas recentes, que a versão anterior trouxe, mas também alguns que eram já bem conhecidos. Com uma quota de mercado a descer, é importante que o Firefox se torne mais estável e que consuma ainda menos recursos, para assim receber a aprovação dos utilizadores.