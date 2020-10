A Tesla tem mostrado ser uma das empresas que mais tem crescido no mercado automóvel. Passou de um simples fabricante de carros elétricos a um dos gigantes neste mercado, não apenas no campo dos carros alimentados por baterias.

Como é normal nos finais de trimestre, a Tesla revelou agora os seus números de produção e entregas de novos veículos e mais uma vez impressionou. A marca bateu os seus recordes e voltou a ter um período único nesta área.

Mais um trimestre de recordes para a Tesla

Há já vários trimestres que a Tesla tem vindo a crescer em várias áreas. Se em bolsa é hoje um dos casos quase raros de valorização, também como fabricante automóvel tem-se mostrado muito forte. Nesta última em especial mostra uma capacidade única.

Todos os finais de trimestre a Tesla revela os seus valores de entregas de carros, para preparar o mercado para os seus resultados financeiros. Este é um valor que mostra de forma clara como a marca esteve no mercado e como está a sua saúde.

Entregas continuam a subir e a crescer

Pois o terceiro trimestre de 2020 foi novamente único e ao todo foram entregues 139.300 veículos da marca. Este número impressiona ainda mais ao perceber que é 45% mais do que o valor do mesmo trimestre de 2019 e um aumento de 53% face ao trimestre anterior de 2020. O recorde da Tesla eram 112.000 carros entregues, no último trimestre de 2019.

Decompondo os números, foram entregues 15.200 Model S e X, bem como 124.100 Model 3 e Y. No período em causa, a Tesla revelou também que terá produzido 145.036 carros elétricos, com uma distribuição de 16.992 Model S/X e 128.044 Model 3/Y.

Planos para carros elétricos no bom caminho

Os planos da Tesla para 2020 referiam a marca dos 500 mil carros elétricos entregues. Até à data o valor está em 318.000, tendo os planos sido afetados pela chegada da COVID-19 e todos os problemas de produção conforme foram conhecidos.

A marca tem sabido reagir a estas adversidades e está no bom caminho para atingir as suas metas. A venda dos seus carros parece ter sido menos afetada e estes números agora revelado mostram isso mesmo.