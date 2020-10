O Waze é hoje uma das ferramentas essenciais em qualquer smartphone. A ajuda que dá nas viagens é única e permite que seja feita da forma mais rápida e com o mínimo trânsito, seja em que situação for.

Claro que no destino o Waze pode ainda ajudar os utilizadores, algo que a maioria não aproveita e que tem muito para oferecer. Falamos, por exemplo, de encontrar estacionamento, algo que nem sempre é simples. Veja então como usar o Waze para encontrar onde estacionar o carro.

Chegou ao destino da viagem, e agora?

Ao programar uma viagem, o condutor tem de ter em conta alguns fatores, entre eles onde estacionar ou arrumar o carro. Ao usar o Waze fica de imediato com parte da tarefa tratada, podendo concentrar-se apenas na condução e na viagem.

A parte do estacionamento é também uma preocupação constante, mas aqui o Waze pode dar uma ajuda essencial. Ao recolher informação sobre o destino, podem contar também contar com os locais de estacionamento e informação adicional sobre estes.

Waze sabe onde fica o estacionamento

A forma ideal de poder usar esta informação é mesmo pesquisar o local ou a morada de destino. Ao escolher o destino, vai ser mostrada muita informação sobre este ponto, com um detalhe grande e com muitas possibilidades.

Presente vai estar ainda informação sobre o estacionamento. Esta está dividida entre o local mais próximo e os restantes. O primeiro tem logo visível informação sobre os tipos de serviços que estão presentes. Este pode ser escolhido e informação sobre ele vista.

Ajuda essencial para o condutor

Se preferirem outro estacionamento, o Waze permite que vejam as propostas próximas. Estas são organizadas por distância, estando presentes no mapa e com toda a mesma informação adicional sobre os serviços e caraterísticas que têm.

Com este ponto definido, é simples navegar e depois encontrar o estacionamento. Esta é mais uma das funcionalidades que o Waze tem e que provavelmente poucos utilizam. Facilita a vida aos condutores e deve ser usada sempre que for possível.