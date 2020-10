O ecossistema da Google integra muitos serviços, que depois se interligam entre sí, fornecendo dados dos utilizadores para melhorarem e os ajudarem. Este é um cenário que sempre assim existiu e que é lucrativo para a empresa.

Na verdade, esta pode ser uma realidade que poderá mudar em breve, com uma alteração que foi detetada. O código da app do Gmail revela agora que em breve este serviço poderá funcionar sem se ligar a outros serviços da Google.

Apesar de nem sempre ser do agrado dos utilizadores, a Google usa os dados do Gmail para alimentar outros dos seus serviços. Os eventos são transferidos para a agenda, bem como as viagens e outros dados.

Do que foi revelado agora, esta integração pode em breve poder ser quebrada, funcionando o Gmail como um serviço independente dos restantes da Google. Código presente na mais recente versão da app para Android mostra que a Google está a trabalhar nesta possibilidade.

Tudo deverá chegar na forma de um simples formulário, onde o utilizador poderá desligar a integração com os restantes serviços. Este será estendido por várias páginas e dará ao utilizador a possibilidade de escolher como e quais vão ser as integrações.

Além disso, e nesse mesmo formulário, os utilizadores do Gmail vão poder ativar ou desativar algumas das novas funcionalidades inteligentes do serviço. Falamos das respostas automáticas, da escrita inteligente de mensagens e muitas outras.

Na verdade, já hoje é possível ter parte desta novidade que a Google está a preparar para o Gmail. No entanto, os utilizadores estão obrigados a navegar entre os muitos serviços, para ativar ou desativar opções dentro destes. Assim, tudo fica mais simples e rápido.

Esta parece ser mais uma medida da Google para garantir a privacidade dos utilizadores. A gigante das pesquisas tem estado a apostar nesta área, procurando dar aos utilizadores um controlo grande sobre os seus dados e a forma como estes são geridos.