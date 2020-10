Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter um IP fixo para me ligar à VPN do trabalho?

Bom dia, Passo a explicar o meu problema: Acontece que para aceder à rede da empresa, o meu IP tem de estar na lista de IP’s permitidos no Azure (não há hipótese de alterar esta parte). O problema é que, não estando em casa ou no escritório, trabalhando com 4G dos dados móveis, um hotspot ou uma rede pública, o IP está em constante mudança. Existe alguma forma de, em qualquer lugar, aceder à rede de casa, seja por VPN ou outra forma qualquer e assim ficar com o IP de casa? Caso sim, o que recomendariam? Obrigado, Cumprimentos, Nuno Ribeiro

Resposta:

Nuno,

A forma mais habitual de fazer uma ligação à rede interna de uma empresa, e até por questões de segurança, é através de uma VPN. Falo, claro, de uma VPN local, suportada por um router ou servidor (não me refiro a um fornecedor de serviço VPN).

Dessa forma, quando se liga à VPN da empresa, tudo o que faça online passará a ter o IP público da empresa e portanto, no caso do acesso ao Azure, seria esse o único IP permitido que necessitaria de ter configurado.

No entanto, referiu que o próprio acesso à rede da empresa já tem que fazer parte parte do Azure… não questiono essa necessidade mas, num caso desses, e considerando que tem várias formas de aceder à Internet, a solução passa por utilizar um fornecedor de serviços VPN. Isso garante-lhe que, além de ter sempre uma ligação (mais) segura, também tenha um IP fixo, com a única necessidade de se ligar sempre ao mesmo servidor.

Nesta solução, está incluída a VPN doméstica que poderá criar com o seu router aftermarket. Isto é, se na sua casa tem um router além do router disponibilizado pelo operador, é possível que esse router adicional permita criar e configurar uma VPN, que poderá servir o propósito de manter um IP fixo (atualmente, nos serviços de internet fixa, um IP mantém-se durante vários meses).

Se a criação de uma VPN doméstica não for possível, a solução passa pela subscrição de um serviço VPN. Não temos propriamente um serviço VPN para recomendar, mas a própria Azure tem disponível um serviço VPN que poderá ser adequado para a sua necessidade, com cobrança por tempo. Pode ver mais informação no seguinte link:

Depois há outros serviços VPN, como PureVPN, NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, entre outros, também com características adequadas a generalidade das utilizações. Deve verificar a especificidade de cada serviço, incluindo o preço, para escolher o que melhor se adequa à necessidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Que smartphone me recomendam na casa dos 100€?

boa tarde estou a procura de um smartphone a volta dos 100€ ou centro e pouco, qual a melhor opção preço qualidade? será para uso básico, como chamadas e pouco mais, não é para grandes fotos nem para jogos, obrigado cumprimentos João Fernandes

Resposta:

João,

A “melhor opção” é sempre relativa, simplesmente porque existem questões relacionadas com o design, com o tamanho e com os materiais de construção, que dependem do gosto e não propriamente de um critério.

Assim, por um valor ligeiramente superior a 100€, encontrámos 3 opções interessantes, que podem fazer parte da sua escolha:

Xiaomi Redmi 9

Lenovo A7

Huawei P40 Lite E

Todos são smartphones recentes, lançados em 2020, com um design enquadrado com a atualidade. O Lenovo A7 é o mais pequeno, com um ecrã de 6,09”, contra 6,53” do Redmi 9 e 6,39” do P40 Lite E.

Em termos de ecrã, todos têm tecnologia IPS LCD, mas é o Redmi 9 que sai com vantagem, sendo o único com resolução FullHD 1080p, tendo os restantes resolução 720p.

Também na bateria o Redmi 9 sai em vantagem, tendo uma capacidade de 5020 mAh contra 4000 mAh dos restantes.

Nas câmaras, o Redmi 9 tem 4 câmaras traseiras, o Huawei P40 lite E tem 3 e o Lenovo A7 tem 2. A qualidade não é, de todo, medida pela quantidade de câmaras traseiras, pelo que nesta situação, é expectável que seja o Huawei P40 Lite E a oferecer melhores resultados na generalidade das situações.

Depois, em termos de marca e interface, é indiscutível que é a Huawei que tem maior popularidade, onde à partida seria o favorito à escolha, mas é importante que considere os outros modelos sugeridos, que são equivalentes.

Se conseguir refinar a sua escolha olhando ao design, à resolução de ecrã e a outro pormenor em particular, é provável que chegue facilmente a um modelo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar o meu aspirador à minha rede Wi-Fi?

Preciso de ajuda, comprei na China o aspirador mop P e não consigo a configuração de rede wi-fi e também a digitalização entre o celular e o aspirador, por favor podem me ajudar, seria possível também me enviar o manual em português/Brasil. Aguardo informações, obrigado Egídio Morais

Resposta:

Egídio,

O aspirador está acompanhado de um manual de instruções rápidas que inclui a informação de como configurar o aspirador.

A lógica é a seguinte:

liga o aspirador pela primeira vez, sem que esteja com uma rede Wi-Fi configurada, onde o próprio aspirador é um ponto de acesso Wi-Fi para que o smartphone se ligue a ele e lhe transmita a configuração (possível 1ª falha)

necessita de abrir a app Mi Home, adicionar o aspirador como um novo dispositivo, e deixar que a app tente ligar-se ao aspirador… (possível 2ª falha)

depois de escolher a rede Wi-Fi e colocar a palavra-passe, o aspirador recebe essa informação, liga-se à rede e é associado à sua conta Mi.

Como pode ver, foram assinalados dois possíveis pontos de falha, que poderá tentar ultrapassar:

possível 1ª falha: há a possibilidade de o aspirador não estar no modo de configuração de rede Wi-Fi, para o caso de já ter sido configurado anteriormente numa rede, ou para o caso de ter falhado numa configuração anterior. Se não estiver disponível uma rede Wi-Fi com o nome do aspirador, deverá seguir o procedimento de Wi-Fi reset, referido no manual

possível 2ª falha: a app Mi Home não consegue gerir a ligação de rede Wi-Fi do smartphone, para que se ligue automaticamente à rede Wi-Fi do aspirador. Assim, para resolver este problema, quando a app Mi Home se está a tentar ligar ao aspirador, deve, manualmente, ir às ligações de rede Wi-Fi do smartphone e escolher a rede do aspirador.

Acerca do manual, pelo menos que tenhamos conhecimento, não está disponível em português, mas pode utilizar o manual em inglês, que deverá ser mais completo que o manual de instruções rápidas que acompanha o aspirador:

[Respondido por Hugo Cura]

Como tornar o meu Macbook Pro de 2015 mais rápido?

Bom. Dia Tenho o PC em anexo mas tem apenas 128gb de disco e acho que é HD. Qual a melhor solução (mais barata também) para aumentar espaço em disco? Um disco 256gb SSD custa entre 250 e 380 eur. Não se arranja mais barato? Obrigado José Rosa

Resposta:

José,

Com a descrição de hardware que refere, o sema MacBook Pro de 2015 pode (e deve) receber um SSD, para ser efetivamente mais rápido.

Pode aproveitar e usar uma solução que existe que permite retirar a drive de CD e nesse espaço colocar o seu HD antigo.

Dessa forma tem o novo SSD e o HD a funcionar em simultâneo e assim ter ainda mais espaço.

Quanto ao preço do SSD, procure bem pois os valores que apresentou são cerca de o dobro do valor de um disco de 1TB.

Numa pesquisa rápida, encontrámos discos de 256 GB por 50 euros, logo, bem longe dos valores que apresentou. Esses parecem demasiado elevados.

[Respondido por Pedro Simões]

Consigo ter acesso às conversas do Dou mais tarde?

Boa noite. É possível ter acesso a conversas realizadas pelo Duo? Obrigada m9706

Resposta:

Olá,

Sendo o Google Duo uma app de mensagens focada no vídeo, não existe qualquer registo de conversas.

De tal forma isto é assim, que o Duo nem permite trocar texto entre os utilizadores, apenas aceno se outros emojis.

No entanto, se a sua questão estava nas chamadas vídeo, então o cenário é o mesmo. Estas não são gravadas e como tal não podem ser consultadas mais tarde.

Naturalmente que nada impede que o ecrã seja gravado, recorrendo a uma app e que depois possa esse vídeo ser consultado mais tarde.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque demora tanto o meu OnePlus Nord a chegar?

Encomendei um oneplus nord, no pedirá, há cerca de um mês. Quando fiz a encomenda, estava disponível. Um amigo diz me que está atrasada a entrega, porque o fabricante teve de mudar as unidades de fabrico para Índia. Sabem algo sobre isto? Muito obrigado pela atenção que possam dispensar me Júlio César Ferreira

Resposta:

Júlio,

O tempo de entrega depende muito do local onde fez a sua encomenda e dos stocks que existiam na altura.

Provavelmente a sua compra foi feita num site e não diretamente na OnePlus, o que naturalmente atrasa este processo.

Caso tenha de ser remetido da china, esta encomenda demora sempre mais tempo a ser entregue. Caso seja remetido de um armazém na Europa, então será muito mais rápido.

Quanto à eventual mudança da produção para a Índia, esta poderá eventualmente acontecer, mas não temos indicações de já ter sido iniciada.

Ainda assim, esta mudança não deverá afetar as datas de entrega, uma vez que a mesma acontece de forma faseada, para impedir o cenário que descreve.

O que recomendamos é que tente acompanhar a sua encomenda e perceber se já foi remetida, estando assim em trânsito, ou se está ainda numa fase de produção.

Pode também contactar o vendedor e tentar perceber o que se passa.

[Respondido por Pedro Simões]

