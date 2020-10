Disney+: As estreias do mês de outubro a não perder

O serviço de streaming Disney+ é muito mais que conteúdo Disney e histórias para crianças. O universo Star Wars, os Super-Heróis da Marvel, as animações da Pixar e as histórias do mundo pelo olhar do National Geographic, compõem o portfólio de conteúdos disponíveis na plataforma.

Setembro trouxe-o para Portugal com inúmeros conteúdos de qualidade, mas agora vão estreando muitos outros. Estas são as novidades do mês de outubro.

Estreias de outubro no Disney+

Frozen 2: O Reino do Gelo – Disponível desde 2 de outubro

O primeiro filme de Frozen já se encontrava disponível desde o lançamento da plataforma em Portugal, no entanto, foi há dois dias que estreou o Frozen 2, um grande sucesso das salas de cinema que agora pode ver em família, no conforto e segurança da sua casa.

Muito Mais Além – O Making of de Frozen 2: O Reino do Gelo – Disponível desde 2 de outubro

Já que estreia o filme, nada faz mais sentido do que perceber como é que tudo foi criado. Assim, Muito Mais Além – O Making of de Frozen 2: O Reino do Gelo, surge para dar a conhecer um pouco dos bastidores, do processo criativo, dos desafios e muito mais relacionado com a criação do filme.

Os Eleitos – Disponível a 9 de outubro

Os Eleitos é uma série original criada pelo National Geographic. Esta primeira temporada contará com 8 episódios, disponibilizados semanalmente, onde serão acompanhadas as vidas dos primeiros astronautas norte-americanos que embarcaram na missão Mercury 7.

A fama, o dinheiro e a ideia de imortalidade estão presentes nestas vidas e nas vidas das suas famílias.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – Disponível a 9 de outubro

Não se trata propriamente de uma novidade. No entanto, esta série de 2013, que conta com 7 temporadas será disponibilizada na plataforma. Para já… e porque é necessário muito tempo para terminar, serão disponibilizadas as primeiras 5 temporadas.

Uma vez mais, estamos perante uma história da Marvel.

Clouds – Disponível a 16 de outubro

Clouds, um Filme Original do Disney+, conta a história verídica de Zach Sobiech que tem que enfrentar a luta contra o cancro e viver todos os dias como se fossem os últimos. A música, o amor e a amizade são elementos fundamentais durante todo o filme.

Era uma vez um boneco de neve – Disponível a 23 de outubro

E, para quem for viciado no universo Frozen, será a 23 de outubro que ficará disponível uma curta-metragem da Disney que se centra na personagem Olaf e que revela muitos dos segredos deste boneco de neve.

The Mandalorian – Estreia 2ª temporada a 30 de outubro

Um dos grandes sucessos do serviço Disney+ é a série exclusiva The Mandalorian, que nos remete para o mundo Star Wars. Quando o serviço chegou a Portugal, apenas tinha dois episódios disponíveis, contudo, a segunda temporada já se vislumbra para o final do mês.

Com novos episódios a serem disponibilizados a todas as sextas-feiras, já com 5 episódios disponíveis, a série acontece no rescaldo do colapso Império Galáctico, onde um caçador de recompensas aceita uma missão bem paga… mas secreta.

Disney+