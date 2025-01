Steve Jobs apresentou o iPhone há 18 anos

Foi há 18 anos o dia em que Steve Jobs apresentou o dispositivo que mudou o mundo da comunicação. Foram vários anos de investigação e desenvolvimento para chegar a um equipamento que alterou por completo a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Há factos curiosos que estão nos alicerces do lançamento do iPhone. Venha conhecer um pouco da história!

Sabia que antes de escolher o iOS e a forma de interação deste, a Apple ensaiou vários protótipos? Um deles, o AcornOS, usava a mesma interface do iPod.

iPhone: já passaram 18 anos...

Foi em 2007, há 18 anos, que a Apple mostrou ao mundo aquela que foi uma das suas maiores criações.

O iPhone, que todos tão bem conhecemos hoje, marcou uma mudança a vários níveis, desde a interface até à função de telefone. Seis meses depois da sua apresentação, começou finalmente a ser vendido, contando, atualmente, com mais de dois mil milhões de exemplares vendidos por todo o mundo e hoje é o produto mais bem-sucedido da empresa.

O iPhone representa mais de 52% das vendas líquidas da empresa e temos assistido a um crescimento constante das unidades vendidas.

O gráfico seguinte, elaborado pela Statistics, revela exatamente o número de unidades de iPhone vendidas até final de 2023.

A evolução do iPhone foi feita de forma muito consistente o que, ao longo destes 18 anos, foi essencial para conquistar novos utilizadores.

É assim possível assinalar algumas das novidades introduzidas a cada novo ano. Aqui está uma visão geral das principais novidades introduzidas pela Apple ao longo dos anos, organizadas cronologicamente:

2000-2010: Era de Inovação

2001: Lançamento do iPod, revolucionando a forma como ouvimos música.

2007: Apresentação do iPhone, que redefiniu o conceito de smartphone.

2008: Lançamento da App Store, permitindo aos utilizadores instalar aplicações no iPhone e iPod Touch.

2010: Lançamento do iPad, popularizando o mercado de tablets.

2011-2020: Expansão e Ecosistema

2021-2024: Avanços em Sustentabilidade e Desempenho

2021: Apresentação dos chips Apple Silicon M1 para Macs, marcando a transição de Intel para processadores próprios.

2022: Lançamento do iPhone 14 Pro com Dynamic Island e introdução do SOS via satélite.

2023: Apresentação dos Apple Vision Pro, um dispositivo de realidade mista. Expansão das funcionalidades de Inteligência Artificial e Machine Learning nos dispositivos.

2024: Expansão do Apple Vision Pro e melhorias em sustentabilidade com materiais reciclados nos produtos.

Poderia ter sido diferente...

Sim, a história poderia ter sido diferente. Há uns anos, alguns testes e protótipos foram mostrados. E é aqui que tudo poderia tido outro desfecho.

Há relatos que nos dizem que o iPhone foi testado com uma interface idêntica à do iPod, mantendo todas as janelas do leitor de música e onde seria usada uma "click weel" para aceder às opções.

O ecrã deste protótipo estava dividido em duas áreas, com a parte de baixo a ter a click wheel, criada com software, e a parte superior a ter uma interface baseada em menus, sendo uma cópia da interface dos iPod.

O AcornOS contemplava logo algumas aplicações nativas do sistema, e que já vinham do iPod, como o Music e o Games, mas adicionava-lhe novas, como o Dial e SMS, que iriam permitir aos utilizadores usar as funções de telefone.

Estas imagens e o vídeo mostram este protótipo inicial do iPhone e foram lançadas por Sonny Dickson.

Para dar autenticidade ao que apresentou, Dickson faz referência a uma patente da Apple, de 2006, onde a empresa descreve um dispositivo com “multi-touch” e uma "click wheel" opcional.

Protótipos do iPhone Original

A Apple sempre referiu que tinha feito várias experiências com o iPod antes de chegar ao desenho final do iPhone e da sua interface. Estas imagens e o vídeo que a acompanham são a prova de que o iPod esteve na génese do mais icónico smartphone que existiu.

Com isto passaram 18 anos e hoje, com o iPhone 16 e o Apple Intelligence, estamos já na vanguarda da Inteligência Artificial. Resta deixar a questão: o que virá nos próximos anos?