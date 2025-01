Comece 2025 com grandes descontos: Windows 11 Pro por 13,25€ e Office a partir de 15,29€!

Se 2025 é o ano em que pretende atualizar o seu computador com software genuíno, então há boas notícias para si. A Godeal24 está a celebrar o novo ano com uma campanha de promoções fantástica, oferecendo até 90% de desconto em chaves digitais Microsoft Windows e Office. Aliás, se deseja renovar o seu PC ou Mac para acompanhar os projetos de 2025, esta é a oportunidade perfeita para o fazer.

Promoções Imperdíveis: Windows 11 Pro a 13,25€

O Windows 11 Pro é a mais recente versão do sistema operativo da Microsoft, que traz maior segurança e funcionalidades inovadoras para tornar o seu dia a dia mais eficiente. Atualmente, graças à Godeal24, pode obter a chave digital do Windows 11 Pro por apenas 13,25€. Com esta versão, beneficia de recursos como login biométrico, Smart App Control e TPM 2.0, ideal para proteger dados pessoais e empresariais.

No entanto, se ainda prefere a interface familiar do Windows 10, também existem chaves digitais do Windows 10 por valores muito apelativos a partir de 8,25€. Além disso, há packs de múltiplas chaves digitais, que podem ser perfeitos para equipar toda a família ou equipa de trabalho.

Também Quer Poupar no Office? Veja Estas Ofertas

Para além do sistema operativo, a suite Office é imprescindível a qualquer utilizador que deseje manter a produtividade em alta. É por isso que a Godeal24 também disponibiliza preços imperdíveis em pacotes do Office 2021 Pro Plus, desde 35,24€, e do Office 2019 a partir de 25,29€. Assim, poderá usufruir de ferramentas como Word, Excel e PowerPoint para todas as suas tarefas pessoais ou profissionais.

Por outro lado, se é utilizador de Mac, não se preocupe: a campanha inclui ainda chaves do Office Home and Business para Mac, além de versões 2024 para quem deseja ter acesso às novidades mais recentes.

Conjuntos Especiais e Ferramentas Adicionais - Cupão: SGO62

Para poupar ainda mais, a Godeal24 preparou bundles exclusivos que combinam Windows e Office num único pacote, com preços especiais. Assim, pode garantir o sistema operativo e a suite de produtividade num só passo.

Mais de 50% de desconto no Windows e Office com o CUPÃO: SGO50

Chaves em lote, grandes poupanças!

Além disso, poderá encontrar ferramentas de produtividade e de manutenção de sistemas, como o IObit Driver Booster ou o Ashampoo PDF Pro 4, a preços igualmente apelativos, garantindo que o seu computador fica pronto para os desafios de 2025:

Como Aplicar o Cupão de Desconto

Adicione o produto desejado ao carrinho e insira o cupão de desconto fornecido (por exemplo, "SGO62" ou "SGO50"). Em seguida, clique em “Proceed To Checkout”. Na etapa do pagamento, selecione “CWALLETCO” e prossiga com a confirmação final.

Porquê Escolher a Godeal24?

A Godeal24 destaca-se por oferecer chaves 100% funcionais, entrega imediata via email e suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana. Dessa forma, se tiver qualquer dúvida durante o processo, poderá contar com assistência especializada sem custos adicionais. Para completar, o site conta com inúmeras avaliações positivas no Trustpilot, reforçando a confiança na qualidade do serviço prestado.

Dica: Não se esqueça de verificar a sua caixa de spam caso não encontre a chave logo na caixa de entrada.

Conclusão

Em resumo, iniciar 2025 com chaves digitais de Windows e Office a preços super acessíveis é mais simples do que nunca. Se deseja reforçar a segurança do seu PC, modernizar a experiência de utilização e garantir as ferramentas de produtividade de que precisa, visite a página da campanha de Ano Novo na Godeal24 e descubra todas as oportunidades de compra disponíveis. Aproveite enquanto durar e comece o ano com os seus dispositivos perfeitamente atualizados!

Boas compras e um excelente 2025!