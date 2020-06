É hoje o dia da Apple dar a conhecer as muitas novidades do seu software. Assim, a partir das 18 horas, podem acompanhar aqui no Pplware as notas de lançamento do iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e muito mais. Aliás, os rumores de última hora, agora que Cupertino começa a despertar, dão conta de grandes mudanças na interface do iOS e do iPadOS. O WWDC poderá trazer realmente mudanças drásticas a estes sistemas operativos.

Portanto, pelas 18 horas, 10 horas na Califórnia, Tim Cook sobe ao palco, com o mundo a assistir online. Alguns destes rumores, que descrevemos a seguir, poderão aparecer já hoje.

Muitas novidades de software e nada de hardware?

Segundo alguns rumores que começaram agora a surgir, a Apple poderá não apresentar nenhuma novidade quanto ao hardware. Apesar de estar na mesa a apresentação de novos processadores, este evento poderá mesmo só ficar pelas novidades dos sistemas operativos, de novas aplicações e serviços.

Conforme sabemos, a WWDC é em grande parte um certame de software. No entanto, a Apple tem usado este palco para revelar muitos produtos novos, incluindo Macs, iPhones, e até o HomePod. Este, ao que parece, não será assim!

A Apple tem muitos produtos novos em desenvolvimento, incluindo um novo iMac, mini HomePod, etiquetas Bluetooth (AirTags) e uma atualização da Apple TV. Segundo os últimos rumores, agora que a cidade da Apple está a acordar, mas parece que a WWDC não vai receber nenhum deles.

De acordo com várias supostas fugas de informação, incluindo Mark Gurman, Jon Prosser e Max Weinbach, a Apple optou por se concentrar no software este ano.

Transição ARM

Sem novo hardware, todos os olhos estarão voltados na transição da Apple para os processadores ARM, o que tem sido praticamente confirmado. O analista Ming-Chi Kuo espera que o primeiro Mac com um processador A seja um MacBook Pro de 13 polegadas redesenhado e que comece a ser vendido “no quarto trimestre de 2020 ou no início de 2021, no mínimo”.

Outras vozes também se levantaram sobre este assunto. Outros analistas referem também que “este ano é o ano de A14”, o que pode significar que a Apple anunciará os detalhes do novo chip hoje em vez de o fazer no lançamento do iPhone no outono.

macOS Big Sur

O utilizador do Twitter L0vetodream divulgou várias novidades sobre as atualizações do sistema operativo da Apple. Entre as novidades, está o nome da próxima atualização do macOS, 10.16. Isso, será macOS Big Sur.

Esta nova versão vem adicionar algumas funcionalidades literalmente para aproximar o macOS dos restantes sistemas operativos. Iremos ver um “polimento” de anteriores funcionalidades agora com melhor performance.

iOS 14

De acordo com as mesmas declarações de L0vetodream, há detalhes tentadores sobre o iOS, nomeadamente um redesenho do ecrã inicial com suporte para widgets e uma alteração há muito esperada na grelha da aplicação.

O leaker também diz que o iOS irá incluir “clips de aplicação”, que já foram anteriormente rumores, e uma nova interface de utilizador para as chamadas recebidas que não ocupa o ecrã inteiro.

E sempre vai avançar a alteração do nome do sistema operativo do iPhone. Segundo o leaker esse “boato” não tem fundamento. Não irá aparecer o Phone OS.

iPadOS 14

O L0vetodream fala sobre uma funcionalidade do Sidecar redesenhada para o iPad, bem como o reconhecimento da caligrafia “melhorada”. Pouco mais tem sido apontado, mas muito pode estar no segredo dos deuses.

watchOS 7

Outro rumor do L0vetodream diz que a Apple, vai “atualizar a página inicial do relógio”, o que pode significar que está a chegar uma alteração ao ecrã com as apps em formato alvéolo. Além disso, são também revelados pormenores referentes à monitorização do sono e da lavagem das mãos. São, supostamente, funcionalidades a caminho do relógio.

tvOS 14

Finalmente, L0vetodream diz que nesta WWDC, a TvOS poderá “monitorizar o HomeKit”, o que provavelmente significa que uma aplicação Home está a chegar aquele dispositivo.

A Apple TV já pode ser usada como um hub para controlo doméstico inteligente, mas os dispositivos precisam ser controlados recorrendo ao Siri ou a outro equipamento Apple.

Rosetta

Segundo o Aashi.com, a Apple solicitou uma marca comercial japonesa para o termo Apple Rosetta, que é o mesmo nome usado para o seu ambiente de emulação PowerPC durante a transição da Intel.

Safari

Mark Gurman, da Bloomberg, recolheu algumas informações sobre o Safari, incluindo “novo material do Porta-chaves iCloud, integração de tradução, pesquisa de voz, separadores melhorados, modo convidado”, mas parece não ter a certeza se serão incluídos no iOS 14 ou no macOS 10.16.

Assim, deixe-se estar connosco que em breve vamos dar a conhecer o que a Apple este ano desenhou para os seus dispositivos. WWDC a acontecer daqui a pouco, pelas 18 horas.