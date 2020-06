Apple deverá apresentar o novo design do iMac 2020 na WWDC

O iMac é uma máquina icónica na oferta da Apple. É um computador com um design “tudo-em-um” que serve para os trabalhos mais leves, aos mais pesados. Contudo, o seu aspeto deverá mudar novamente, ser atualizado para linhas modernas. Assim, após 8 anos de serviço bom e leal, o iMac finalmente sofrerá uma grande mudança.

Segundo um mais recente rumor, este computador desktop da Apple deve perder as bordas negras e ficar mais ao estilo “da escola quadrada”.

Preâmbulo da história de vida do iMac

Se pretende comprar um iMac deverá esperar. Para uns, o esperar poderá significar apostar num iMac com novo design, para outros o esperar poderá significar uma poupança no preço de compra de uma versão corrente desta máquina, sem ser a nova.

Segundo reza a história, o iMac é um modelo de computadores Macintosh projetado e construído pela Apple. Este equipamento foi lançado no dia 7 de maio de 1998. O seu diferencial face ao que o mercado apresentava baseava-se num design arrojado, com cores fortes de alto contraste e diversos atributos novos, com o intuito de atrair o público jovem e popularizar a marca.



21 anos de um computador icónico da Apple

Fazendo uma resenha histórica, rápida, dos lançamentos desta máquina, podemos começar pelo princípio. Tal como vimos no vídeo anterior, a apresentação da primeira máquina iMac foi no dia 15 de agosto de 1998. Ainda na era dos PowerPC G3.

Sai a 7 de janeiro de 2002 uma nova versão, mas agora equipada com o processador PowerPC G4. Dois anos depois, no dia 31 de agosto de 2004, a Apple apresentou o último iMac com PowerPC, agora com o G5.

No dia 10 de janeiro de 2006, a Apple lança o primeiro iMac com tecnologia Intel. No ano seguinte, a 7 de agosto, a empresa de Cupertino dá um toque mais elegante e lança esta máquina em alumínio. O salto no ano seguinte foi o chamado unibody, criou um grande impacto na apresentação feita no dia 20 de outubro de 2009.

No ano de 2012, a Apple apresentou no dia 30 de novembro um modelo muito parecido, mas com novidades de hardware e um corpo mais fino (slim unibody). A aposta aumentou de nível quando em outubro de 2014 apareceu algo ainda mais arrojado, um slim unibody com erã Retina 5K. Posteriormente, o salto foi mais ao nível do coração da máquina e nasceu no dia 14 de dezembro de 2017 o iMac Pro.

Bom, de lá até cá, pouco mudou em termos de design que marcasse um salto considerável, apesar da máquina ser sempre atualizada com o que de melhor existia de hardware. Ao longo dos 21 anos, as máquinas passaram do Mac OS 8, Mac OS X até ao atual macOS Catalina.

Novo design, integração do chip T2 e GPUs AMD Navi

A empresa de Cupertino fez várias alterações no seu hardware de topo. Basta ver que mudou o aspeto do único ecrã que comercializa. Reina agora a linha quadrada, margens finas e tons diversificados no alumínio.

Assim, para o seu novo iMac, a Apple deve se aproximar do que já existe no Pro Display XDR. A espessura dos 5mm já não é novidade, espera-se algo mais. O tamanho de 27 polegadas está batido, pode aparecer uma nova medida para o catálogo!

Segundo um “leaker” que atende ao mundo Apple, a empresa irá revelar dia 22 de junho, em plena WWDC 2020 um novo, rejuvenecido iMac.

Conforme referiu via Twitter, as mudanças não serão apenas externas, mas também internas. Espera-se que a Apple inclua novas GPUs Navi da AMD e descontinue os discos rígidos mecânicos. O iMac 2020 também deve integrar o coprocessador T2. As velocidades de leitura / gravação serão mais rápidas e a segurança melhorada.

Portanto, numa conferência dedicada aos developers e ao software, este ano em moldes diferentes, a cereja em cima do bolo será este iMac e o primeiro MacBook com processador ARM?