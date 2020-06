Um primeiro olhar sobre o Huawei P40 Pro+ e as suas 5 câmaras Leica

Aquando do lançamento da linha Huawei P40, a marca deu a conhecer as duas propostas habituais, a versão base e uma versão Pro, mas surpreendeu com um terceiro modelo: o Huawei P40 Pro+. Com as outras versões disponíveis há já algum tempo, junho foi o mês escolhido para colocar o P40 Pro+ no mercado.

Esta versão distingue-se do P40 Pro essencialmente pelo seu módulo de câmaras traseiro e pela bateria. O smartphone chegou ao Pplware e antes de uma análise pormenorizada às câmaras, damos-lhe a conhecer alguns pormenores deste modelo.

Huawei P40 Pro+, uma imagem à semelhança do Huawei P40 Pro

O Huawei P40 Pro+ surge como uma versão melhorada do P40 Pro, onde as grandes diferenças se encontram ao nível da fotografia e da bateria. Assim, em termos de design estamos perante modelos muito semelhantes.

Há, no entanto, um pormenor que os distingue desde logo. Ao invés da traseira em vidro, temos a cerâmica como material de acabamento, tornando-se ainda mais resistente a riscos. As linhas curvas e estrutura que combina na perfeição o metal e a cerâmica, juntam-se ao vidro do ecrã curvo Huawei Overflow, que proporciona uma imagem que se acaba por dissolver nas laterais.

Este ecrã é OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 píxeis e uma densidade de pontos por polegada de 441. Além disso, pode ser utilizado com uma taxa de atualização de 60Hz ou de 90Hz.

Também o peso é ligeiramente superior à versão Pro, 17g, sendo que o P40 Pro+ pesa 226g.

O desempenho a cargo do HiSilicon Kirin 990 5G de 7 nm+

Tal como o P40 Pro, também o P40 Pro+ vem equipado com o processador HiSilicon Kirin 990 5G de 7 nm+. Trata-se do mesmo SoC que equipa a versão 5G do Mate 30 Pro. É composto por 8 núcleos 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55. Adicionalmente, vem com uma GPU Mali-G76 MP16.

Relativamente ao armazenamento interno, vem disponível com 128 ou 512 GB, com 8 GB de RAM. Por outro lado, o armazenamento interno poderá ser expandido através de cartão nano memory (NM Card).

Relativamente ao Android, encontra-se na versão 10, sendo melhorado pela interface de utilizador desenvolvida pela Huawei, a EMUI, neste caso, já com a versão 10.1.

De uma forma geral, a versão da EMIU 10.1 apresenta algumas novidades de peso, ainda que em termos visuais não se encontrem diferenças significativas face à versão 10. A assistente Virtual Celia já se encontra disponível neste modelo, bem como a Huawei Music, Petal Search, entre muitas outras novidades.

Há que ter em consideração que este smartphone também não vem com serviços Google, oferecendo, no entanto, uma loja de aplicações já com uma grande oferta de apps e ainda serviços que substituem os serviços Google.

Assim, o desempenho de topo em nada se distingue do Huawei P40 Pro, aqui testado.

As câmaras e uma concorrência direta ao Samsung Galaxy S20 Ultra

O Huawei P40 Pro+ vem com um surpreendente módulo fotográfico de 5 câmaras Leica, com sistema Ultra Vision. Além do surpreendente zoom ótico até 10 vezes, ainda permite um zoom digital máximo até 100 vezes.

Neste tópico também temos a Samsung a oferecer tal alcance… é óbvio que vamos ter que comparar os resultados!

A câmara principal e mais duas das que constituem este módulo são as mesmas do P40 Pro, mas depois há mais uma câmara telefoto e então alteração da câmara periscópio. Em resumo, seguem as especificações das câmaras.

CÂMARAS TRASEIRAS:

50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

8 MP com abertura f/4.4 – periscópio telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 10x – até 100x)

8 MP com abertura f/2.4 – telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 3x)

40 MP com abertura f/1.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

Câmara ToF 3D

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@60/30fps, HDR, gyro-EIS

CÂMARAS FRONTAIS:

32 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (AF)

IR ToF

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

Uma bateria que carrega a 40W

No fundo, a bateria do P40 Pro+ tem a mesma capacidade da bateria do P40 Pro, 4200 mAh, contudo, tem uma tecnologia de carregamento rápido sem fios mais evoluída, carregando a 40 W, ao invés dos 27 W. O carregamento com fios é também ele a 40W com carregador incluído na caixa.

Agora, nas próximas semanas, o Huawei P40 Pro+ será alvo de uma análise intensiva para perceber, essencialmente, de que forma estas câmaras acrescentam valor ao smartphone.