Publicidade chega em força ao Apple Maps… E não há forma de a desativar

Os utilizadores do Apple Maps nos Estados Unidos e no Canadá começaram a deparar-se com anúncios publicitários integrados na aplicação de navegação, sem qualquer possibilidade de os contornar.

O início da publicidade no Apple Maps

A Apple já tinha anunciado em março o plano de introduzir publicidade na sua aplicação de navegação oficial, apontando o final do verão como a meta para o lançamento.

De acordo com informações confirmadas pela própria Apple ao portal 9to5Mac, a implementação já arrancou de forma gradual e deverá intensificar-se ao longo das próximas semanas.

Estes anúncios surgem na secção de locais sugeridos e no topo dos resultados de pesquisa, sempre que uma empresa compre uma palavra-chave associada à busca efetuada. Cada conjunto de resultados de pesquisa apresentará apenas um anúncio patrocinado.

Privacidade salvaguardada e restrições rígidas

Embora não exista qualquer opção nas definições para desativar esta publicidade, a Apple garante que todos os anúncios são devidamente identificados com uma etiqueta azul. Além disso, a empresa assegura que a atividade publicitária não é associada à Conta Apple do utilizador e que os dados de navegação não são partilhados com terceiros.

A preparação para este lançamento decorreu durante todo o período estival, tendo surgido indícios desta integração em atualizações do iOS. Para incentivar a adesão, a Apple ofereceu um crédito de 15% em futuras campanhas para as empresas que adquiriram espaços publicitários logo em agosto.

Existem, contudo, restrições rígidas: serviços domésticos, fianças judiciais ou caixas multibanco de criptomoedas estão totalmente proibidos de anunciar na plataforma, enquanto os serviços médicos são avaliados caso a caso.

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