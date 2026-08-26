Gerir redes sociais? Poupe tempo com uma única ferramenta. Experimente grátis

Gerir redes sociais pode ser um verdadeiro desafio, não basta ter boas ideias. É preciso criar conteúdos, escrever copies, planear publicações, adaptar posts para diferentes redes sociais, cumprir calendários, acompanhar resultados e, muitas vezes, fazer tudo isto para várias marcas ou clientes. E uma ferramenta para fazer isto uma só vez?

É precisamente para simplificar este trabalho que existe o Social Media Hub, uma plataforma que reúne várias das ferramentas necessárias para a gestão diária das redes sociais num único espaço. A ideia é simples: reduzir o tempo perdido a alternar entre plataformas e permitir que gestores de redes sociais, freelancers, agências e profissionais de marketing possam concentrar-se mais na estratégia e na criação de conteúdos.

Com o Social Media Hub, é possível:

preparar os conteúdos com antecedência,

organizar o calendário editorial

e agendar as publicações para diferentes redes sociais.

Desta forma, acaba por ganhar tempo e pode, por exemplo, aproveitar uma manhã mais livre para preparar os conteúdos de toda a semana ou até do mês, em vez de interromper constantemente outras tarefas para publicar manualmente.

O calendário centralizado ajuda também a perceber rapidamente o que está planeado, quais os conteúdos que estão em falta e se existe equilíbrio entre os diferentes formatos e temas. Se gere várias marcas ou clientes, esta visão pode fazer uma diferença significativa na organização do trabalho diário. Do que está à espera para ativar o seu trial grátis durante 30 dias? E depois destes 30 dias, se desejar continuar a tirar partido do Social Media Hub, pode ainda aproveitar a campanha em vigor e subscrever esta ferramenta super poderosa com desconto até -20%!

Não basta publicar. É preciso perceber o que resulta

Criar e publicar conteúdos é apenas uma parte do trabalho. A outra começa depois: perceber se aquilo que foi publicado teve realmente impacto.

Que publicações geraram mais interação? Que formatos estão a funcionar melhor? Que temas despertam maior interesse? Existem conteúdos que merecem ser repetidos ou adaptados? São estas respostas que permitem transformar a gestão de redes sociais numa estratégia baseada em resultados, e não apenas numa sequência de publicações.

Ter acesso às métricas num único local facilita este processo. Isto porque ter uma visão centralizada permite acompanhar o desempenho e identificar tendências de forma mais rápida em vez de abrir cada plataforma individualmente para analisar números e comparar resultados. Desta forma, torna-se mais simples perceber onde vale a pena continuar a investir tempo e onde é necessário ajustar a estratégia.

O Social Media Hub pode ser particularmente útil para quem trabalha diariamente com redes sociais e acumula várias responsabilidades Seja um gestor de redes sociais, freelancer, profissional de marketing, agência ou criador de conteúdos, há uma coisa em comum: o tempo é um recurso limitado. Experimente aqui.