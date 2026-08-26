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Surpresa total: robô joga ténis contra profissionais e deixa humanos sem reação

· High Tech 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Hello says:
    26 de Agosto de 2026 às 12:35

    Impressionante o que os robot humanoide já conseguem fazer, ainda nao estão ao nível de um tenista Top1000 mas para lá caminham.
    Gostei tambem da raquete sobredimensionada! 🙂

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    26 de Agosto de 2026 às 12:45

    Humanos sem reação só se for de tanto rir.
    Mas atenção, os movimentos já estão muito parecidos aos humanos.
    É impressão minha ou é devido a estatura do robô ou a raquete é bem grande.
    Está a nos luz de um humano a jogar, mas lá que é fantástico ver o que já conseguem fazer lá isso é.

    Responder

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