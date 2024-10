Óculos inteligentes da Apple chegam em 2026?

A Apple acabou de mostrar a sua nova série de smartphones. Com o iPhone 16 ainda a aquecer o lugar no mercado e uma série de novos produtos prevista para o próximo ano, há rumores a estimar uma data para a chegada dos óculos inteligentes que a empresa de Cupertino estará a desenvolver.

Além dos smartphones, os utilizadores são já fiéis a algumas marcas de smartwatches, sendo para muitos um acessório indispensável. Não tão estabelecidos estão outros gadgets, como os anéis e os óculos inteligentes, que têm sido explorados por poucas empresas.

Seja qual for o equipamento, os adeptos da Apple pedem uma versão assinada pela empresa de Cupertino, querendo produtos construídos com a qualidade que lhe reconhecem.

A chegada do Galaxy Ring da Samsung, há uns meses, estimulou a curiosidade do mercado relativamente a uma alternativa assinada pela Apple, e a revelação dos Orion AR da Meta, no final do mês passado, levantou questões sobre a possibilidade de a gigante da maçã estar a preparar uma versão própria.

Rumores indicam que a Apple está a desenvolver uns óculos inteligentes

Não será para já, mas, de facto, rumores recentes indicam que a Apple está a desenvolver uns óculos inteligentes com tecnologia micro LED.

Rumores anteriores afirmavam que a Apple estava "pelo menos quatro anos longe" de colocar qualquer tipo de óculos inteligentes no mercado. Agora, apontam para 2026.

Segundo o leaker Jukanlosreveon, por via do X, a Apple "não desistiu da tecnologia micro LED" e deverá incluí-la nos óculos, com a produção em massa a começar em 2026. Com a previsão de alterações ao que tem sido comum em termos de calendário, os potenciais óculos inteligentes poderão chegar aos utilizadores apenas em 2027.

Com uns óculos inteligentes, a Apple teria um dispositivo consideravelmente mais acessível do que os seus Vision Pro, disponíveis apenas em alguns mercados, por mais de três mil dólares.

A certo ponto, a empresa poderá integrar um ecrã micro LED no Apple Watch Ultra, também em desenvolvimento, segundo o mesmo leaker.