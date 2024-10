Tesla Model 3 com 702km de autonomia? Sim, chegou a Portugal

Gostava de ter um Tesla Model 3, mas achava que a autonomia não servia para si? E um Tesla Model 3 com 702km de autonomia? Já pode comprar em Portugal. Saiba o preço.

Model 3: eficiência energética melhorada e design aerodinâmico

A Tesla anunciou recentemente um Model 3 atualizado que oferece uma autonomia de até 702 km, o que representa um avanço significativo em relação às versões anteriores. O novo Tesla Model 3 Long Range RWD já pode ser comprado em Portugal.

Esta nova versão do Model 3 destaca-se pela sua eficiência energética melhorada e design aerodinâmico otimizado, o que contribui para o aumento da autonomia.

Segundo a informação no site, é possível recarregar até 282 km em apenas 15 minutos. Está disponível em duas cores: cinzento furtivo e o Ultra vermelho foram concebidos para mudar consoante a luz e o ângulo de visualização. O interior foi renovado e vem equipado com materiais Premium.

Desfrute de um som mais envolvente com um sistema de áudio concebido pela Tesla, que inclui até 17 altifalantes, subwoofers duplos e amplificadores duplos. Os passageiros traseiros têm acesso a um ecrã tátil de 8" com controlos de climatização e entretenimento.

Ventile os bancos dianteiros através do telemóvel ou defina o ajuste automático com os controlos de climatização. Carregue dois telemóveis em simultâneo e desfrute de chamadas nítidas graças aos microfones atualizados.

Desfrute de um habitáculo silencioso, graças ao vidro acústico de 360 graus. Aprecie o céu sob um tejadilho totalmente em vidro que permite a entrada de luz e o protege de raios UV nocivos.

O Model 3 tira proveito das funcionalidades que o tornam super seguro: estribos laterais com absorção de energia, uma bateria fortalecida montada na parte inferior do veículo para reduzir o risco de capotamento e uma estrutura de carroçaria em metal com capacidade para suportar várias vezes o peso do automóvel. As funcionalidades de segurança ativa, como a Travagem de Emergência Automática, são fornecidas de série sem custo adicional.

O preço deste Model 3 Long Range de tração traseira começa nos 44.990 euros.