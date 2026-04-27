Guia rápido: 5 passos para proteger os dados da sua empresa

Num mundo cada vez mais digital, as empresas dependem fortemente da informação para operar, inovar e alcançar sucesso. Dados de clientes, relatórios financeiros, propriedade intelectual ou informações estratégicas são hoje alguns dos ativos mais valiosos de qualquer empresa. Conheça 5 passos para proteger os dados da sua empresa.

Com o aumento das ameaças digitais, proteger esses dados tornou-se uma prioridade estratégica para todas as entidades como garantia de continuidade do negócio e a segurança das operações.

Para além das questões reputacionais e de continuidade de negócio, as empresas estão hoje perante um quadro regulatório mais exigente.

Por exemplo, uma violação de dados pode resultar em multas significativas ao abrigo do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Da mesma forma uma falta de implementação de mecanismos de deteção e notificação de incidentes ou da implementação de uma cultura de cibersegurança são razões para coima no contexto da NIS2.

Adicionalmente, estas falhas têm um custo ainda superior ao comprometer a reputação da empresa. Uma abordagem estruturada à segurança informática e à gestão de riscos digitais torna-se obrigatória não só para proteção das ameaças digitais, mas também para garantir o alinhamento com o quadro regulamentar.

5 passos para proteger os dados da sua empresa

Neste guia rápido mostramos 5 passos essenciais para proteger os dados da sua empresa.

1. Identifique os assets e os dados críticos

Não é possível proteger aquilo que não se conhece. O primeiro passo passa por identificar e classificar os ativos digitais da empresa.

É importante mapear:

Bases de dados de clientes;

Informação financeira e comercial;

Propriedade intelectual;

Dados estratégicos e de gestão, de colaboradores e identidade digital;

Sistemas críticos para o negócio;

Dados de conformidade e regulação;

Este processo permite compreender onde estão os dados mais sensíveis e quais representam maior risco em caso de exposição ou perda. Uma estratégia eficaz de proteção de dados nas empresas começa sempre por este levantamento.

2. Crie políticas internas e aumento de literacia digital

Uma grande parte dos incidentes de segurança empresarial tem origem em erro humano. Um simples clique num link malicioso ou a utilização de palavras-passe fracas pode abrir portas a ataques.

Por isso, é fundamental:

Definir políticas claras de utilização e partilha de dados;

Estabelecer boas práticas de segurança informática;

Promover formação regular em cibersegurança empresarial (Cyber Awareness).

Os colaboradores são muitas vezes a primeira linha de defesa contra ameaças digitais.

3. Reforce a autenticação, o controlo de acessos e a segurança de email

Garantir que apenas as pessoas certas têm acesso à informação certa é um dos pilares da proteção de dados. Isto inclui tanto o acesso aos sistemas internos como à principal porta de entrada de ataques: o email.

Algumas medidas essenciais incluem:

Utilização de passwords fortes e únicas;

Implementação de autenticação multifator (MFA);

Limitação de acessos com base na função de cada colaborador;

Encriptação de dados críticos;

Ativação de políticas de segurança específicas para email como filtros antiphishing, bloqueio de anexos suspeitos e deteção avançada de malware.

A autenticação MFA adiciona uma camada extra de segurança, reduzindo significativamente o risco de acessos não autorizados, mesmo que uma palavra-passe seja comprometida.

4. Faça backups e mantenha sistemas atualizados

Nenhuma estratégia de segurança de dados está completa sem uma política robusta de backup empresarial.

Os backups são fundamentais para garantir a continuidade de negócio, especialmente em cenários como:

Ataques de ransomware;

Falhas técnicas;

Erros humanos.

O ideal é combinar backups locais e na cloud, testar regularmente os processos de recuperação e garantir que todos os sistemas e aplicações estão atualizados para evitar vulnerabilidades conhecidas.

5. Tenha um plano de resposta a incidentes

Mesmo com as melhores medidas de prevenção, nenhum sistema é totalmente imune a incidentes.

Por isso, as empresas devem ter um plano de resposta a incidentes bem definido, que inclua:

Identificação rápida de ameaças;

Procedimentos de contenção;

Recuperação de sistemas e dados;

Comunicação interna e externa.

Uma resposta rápida e organizada permite reduzir impactos, proteger a reputação da empresa e restaurar a operação com maior rapidez.

A proteção de dados é hoje parte integrante de uma estratégia mais ampla de cibersegurança que visa o incremento da resiliência face a um contexto de crescentes desafios à integridade das empresas.

Implementar boas práticas de segurança informática, reforçar a gestão de acessos, investir em backup empresarial e preparar um plano de resposta a incidentes são passos essenciais para reduzir riscos digitais.

A cibersegurança empresarial não é um processo pontual… é um compromisso contínuo. E quando se trata de proteger dados, cada medida conta.