A Apple também vai ter um smart ring? Há quem garanta que isso não vai acontecer

Empresas como a Samsung estão a apostar em novas formas de monitorizar a atividade física e o bem-estar geral. Seguindo os passos da Oura, a novidade mais recente chegou na forma de um smart ring, que parece ser o futuro nesta área. Especulava-se que a Apple também poderia apostar neste campo, mas informações indicam que, afinal, isso não deverá acontecer.

Apple não deverá ter um smart ring

A Apple terá abandonado os planos de desenvolver um smart ring, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg. Esta decisão segue anos de exploração interna do conceito, mas, em última análise, a Apple optou por não a seguir.

Na razão apontada está que isso poderá prejudicar o sucesso do Apple Watch, um produto que continua a ser o foco principal da empresa. Esta não vê razão para lançar um novo produto que canibalize as vendas do seu relógio inteligente, que continua a ter um forte desempenho e a ser líder no mercado de monitorização de atividade física e bem-estar.

Esta informação pode ser uma surpresa para quem esperava um anel inteligente da marca de Cupertino. No entanto, do ponto de vista estratégico, é um movimento lógico. O Apple Watch é um produto de grande sucesso e é improvável que a Apple comprometa as vendas ao lançar um dispositivo concorrente. Além disso, o mercado onde qualquer smart ring se posicione é ainda um nicho pequeno e não se sabe se existe procura.

Aposta continuará a ser no Watch

É interessante considerar que fatores podem ter influenciado a decisão. Talvez a empresa acredite que o Apple Watch já oferece um conjunto abrangente de características que um anel inteligente não poderia melhorar significativamente.

Outra possibilidade é que esteja preocupada de que um smart ring seja demasiado limitado na sua funcionalidade em comparação com um smartwatch. Independentemente das razões, parece claro que a Apple está comprometida com o Apple Watch como o seu principal dispositivo wearable num futuro próximo.

Esta notícia pode ter várias implicações. Por um lado, sugere que a Apple continuará provavelmente a investir fortemente no Apple Watch, trabalhando em novas características e avanços interessantes para futuras versões. Por outro, poderá dar oportunidade para outras empresas se estabelecerem no mercado dos anéis inteligentes sem enfrentar a concorrência direta da gigante de Cupertino.