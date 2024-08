O seu filho usa o tablet muito perto dos olhos. Veja como ativar a Distância de ecrã

Nesta altura de férias, é comum vermos os pais deixarem os filhos brincar no tablet ou no telefone. No restaurante, na praia, em qualquer lugar onde os miúdos possam estar quietos, uns momentos para deixar os pais igualmente tranquilos. Mas, já repararam como o tablet está perto de mais dos olhos das crianças? Sabiam que se pode ativar no iPad e iPhone uma proteção ajuda na saúde ocular?

O que é a Distância do ecrã no iPad e iPhone?

A partir do iOS 17 e iPadOS 17, a Distância do ecrã está ativa por predefinição para crianças com menos de 13 anos que integrem um grupo de Partilha com a família. Contudo, nos outros casos, está desligada a função.

Visualizar algo, como um dispositivo ou um livro, perto demais durante um longo período de tempo pode aumentar o cansaço visual e o risco de miopia. A funcionalidade Distância do ecrã, em Tempo de ecrã, utiliza a câmara TrueDepth para detetar quando segura o iPhone a menos de 30 cm durante um longo período de tempo e recomenda que o afaste.

A Distância do ecrã pode ajudar as crianças a adotarem hábitos de visualização saudáveis, que podem reduzir o risco de miopia, e dar a pessoas de todas as idades a oportunidade de reduzirem o cansaço visual digital.

Como ativar a Distância de ecrã no iPad, iPhone e Mac:

Abra a aplicação Definições no iPad, iPhone ou Mac;

no iPad, iPhone ou Mac; Clique em Tempo de ecrã ;

; Localize e toque na definição Distância do ecrã.

Se for a primeira vez que usa o recurso, será apresentado um ecrã inicial que explica a Distância de ecrã. Toque em Continuar ;

; Verá explicações adicionais sobre como a Distância de ecrã funciona, e será ativado depois que toca no botão Continuar.

O que fazer se vir um aviso da Distância do ecrã

Quando segura o iPhone ou iPad demasiado perto do rosto, a Distância do ecrã cobre o ecrã com um aviso que impede de continuar.

Para remover o aviso, afaste o iPhone ou iPad para uma distância do rosto superior a 30 cm. Toque em Continuar.