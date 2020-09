Novo iPhone de 5,4 polegadas deverá ser chamado de iPhone 12 mini

Está por poucas semanas a apresentação do novo iPhone 12. Já se falou em tudo o que poderá trazer de novo, do ecrã à bateria, do 5G até às novas cores, passando pela variedade de tamanhos e preços. Portanto, o que faltará dizer mais? Provavelmente só falta apresentar para termos a certeza se o novo rumor é ou não verdade. Será que o novo iPhone de 5,4 polegadas terá o cognome de iPhone 12 mini?

Nestes próximos dias ainda iremos descobrir mais “novidades” do próximo smartphone da Apple.

A Apple irá lançar um iPhone 12 mini?

É mais um dos chamados leakers e traz boas novas. Chama-se l0vetodream, no Twitter, e deixou um tweet hoje com os nomes dos próximos iPhones da Apple. Segundo ele, a nova linha da série 12 terá as designações de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Conforme já várias vezes foi publicado, o iPhone 12 deve ser anunciado oficialmente pela Apple em outubro.

Apesar de ser um boato já com algum tempo, mais um, o cenário montado por l0vetodream até tem uma boa história. Argumentos que dão ao rumor um carimbo particularmente notável.

Os quatro nomes correspondem à linha esperada de quatro tamanhos do ecrã. O iPhone 12 mini representaria o novo modelo mais pequeno, com 5,4 polegadas. Ming-Chi Kuo disse recentemente que o ecrã de 5,4 polegadas também viria com um entalhe menor no conjunto de câmaras. O menor iPhone topo de gama da Apple atualmente é o iPhone 11 Pro de 5,8 polegadas, e o próximo modelo de 5,4 polegadas será significativamente menor na mão.

O modelo intermediário irá chamar-se iPhone 12 e terá um ecrã de 6,1 polegadas, assim como o iPhone 11. No entanto, este ano, acredita-se que todos os iPhone 12 tenham ecrãs OLED.

Além destes eventualmente a sair da normal oferta, a Apple apresentará o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max. Basicamente estes são os topos de gama dentro do segmento. O iPhone 12 Pro terá um ecrã de 6,1 polegadas, e o Pro Max terá o maior painel, isto é, terá um ecrã de 6,7 polegadas na diagonal.

As novidades perfilam-se para o anúncio do iPhone 12

Acredita-se que todos os modelos sejam alimentados pelo chip Apple A14 e suportem rede de dados 5G. No entanto, nenhum dos produtos da linha do iPhone 12 será enviado com auscultadores ou carregador, como já falámos no passado.

A Apple prenunciou esta mudança ao anunciar que o Apple Watch Series 6 não virá com um adaptador de energia, citando razões ambientais.

A linha do iPhone 12 deveria ter sido lançada em setembro como é normal. Contudo, a pandemia causou interrupções graves no normal desenvolvimento e fornecimento de componentes para a “assemblagem” do novo iPhone. Como tal, a empresa de Cupertino empurrou o evento de apresentação para outubro.

