iPhone 16 mais barato custa 989 euros em Portugal

Depois de muitos rumores e informações publicadas na internet, a Apple anunciou finalmente o novo iPhone 16. O novo flagship da gigante da maça pode ser encomendado já dia 13 de setembro, sendo que estará no mercado a 20 deste mês. A versão mais barata custa 989 euros. Saiba o preço de todas as versões.

O novo iPhone 16 chegou, com um conjunto de novidades especialmente ao nível da Apple Intelligence, mas também em vários componentes, como por exemplo ao nível do SoC que vem com o novo A18. Este SoC tem um CPU 6‑core com 2 núcleos de desem­penho e 4 núcleos de eficiência. Vem também com a GPU 5‑core. Pode saber mais aqui.

O controlo da câmara, uma novidade da Apple para o iPhone 16, parece ser um dos pontos mais importantes deste smartphone. Em temos de câmara temos uma principal de 48Mpx. O iPhone 16 tem também uma lente telefoto 2x de 12 MP para um pouco mais de versatilidade.

O iPhone 16 tem ecrã de 6,1" enquanto o iPhone 16 Plus tem um ecrã de 6,7". Os preços também entre tamanho e memória de armazenamento.

Preços do iPhone 16 e iPhone 16 Plus

No caso do iPhone 16, para Portugal os preços são os seguintes:

128 GB: 989 euros

256GB: 1119 euros

512GB: 1369 euros

Para o iPhone 16 Plus, em Portugal, custarão:

128 GB: 1139 euros

256GB: 1269 euros

512GB: 1519 euros

Preços do iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Plus

O iPhone 16 PRO (6,3") custa:

128 GB: 1249 euros

256GB: 1379 euros

512GB: 1629 euros

1TB: 1879 euros

O iPhone 16 PRO MAX (6,9") custa:

256GB: 1499 euros

512GB: 1749 euros

1TB: 1999 euros

Como referido, é já possível fazer a pré-encomenda do equipamento já a partir da próxima sexta-feira, dia 13 de setembro. O iPhone 16 chega ao mercado a 20 de setembro. Pode ver aqui todas as novidades apresentadas hoje.