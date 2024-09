Apple coloca em pausa a atualização do iPadOS 18 para o iPad Pro com M4

Tendo chegado na segunda-feira, o iPadOS 18 promete um lote de melhorias para o iPad. Este sistema parece estar com alguns problemas graves no iPad Pro com o SoC M4, tendo a atualização sido colocada em pausa. O iPad mais caro da Apple parece estar a bloquear durante a instalação do iPadOS 18.

Ainda que não se sabe a dimensão do problema, mas a Apple já o reconheceu. Revelou que “removemos temporariamente a atualização do iPadOS 18 para os modelos M4 do iPad Pro enquanto trabalhamos para resolver um problema que está a afetar um pequeno número de dispositivos”.

O problema veio a público pela primeira vez no Reddit. Um número crescente de utilizadores do M4 iPad Pro descreveu como os seus iPads se tornaram inutilizáveis ​​após tentarem instalar a versão mais recente do iPadOS. “A dada altura durante a atualização, o meu iPad desligou-se e deixou de ligar”, publicou o utilizador tcorey23 no Reddit.

“Acabei de o levar à Apple Store, que confirmou que está completamente bloqueado, mas disseram precisar de o enviar aos engenheiros antes de me poderem dar um substituto, embora eu tenha o Apple Care.”

Outro utilizador do Reddit chamado Lisegot escreveu que a Apple Store para onde levaram o seu iPad Pro M4 bloqueado não tinha um substituto em stock. Isso significava que teriam de esperar cinco a sete dias por um iPad a funcionar. “Ninguém pediu desculpas particularmente e até insinuaram que não havia forma de saber se a atualização causou isto”, revelou.

Ter um bug de software num iPad é raro. Salienta-se que os iPads podem normalmente ser colocados em modo de recuperação se uma atualização de software falhar. Quem tiver um iPad Pro com M4, deve aguardar, uma vez que a Apple colocou a atualização do iPadOS 18 em pausa até o problema ser resolvido.

Não está claro quando é que isso será corrigido, mas a Apple estará já focada em resolver a falha que está a gerar esta situação. Após esse momento, o iPadOS 18 voltará a ser disponibilizado e acessível a todos os utilizadores.