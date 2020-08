Fortnite: guerra da Epic Games contra Apple chega agora ao e-mail dos jogadores

A par de todos os problemas legais que envolvem a Epic Games a e Apple, surgiu agora mais um. A criadora de jogos enviou, esta noite, um email aos utilizadores de Fortnite no iPhone, iPad e Mac, a fim de os informar que não será possível executar nos seus dispositivos a season 4 do jogo.

Esta edição recém-lançada tem como foco e tema os heróis da Marvel Comics, como o Thor, Wolverine e Iron Man.

A Epic Gmes enviou um email aos utilizadores de Fortnite no iPhone, iPad e Mac a informar que não conseguirão executar o capítulo 2 da quarta season do jogo, que inclui os heróis da Marvel. Na mensagem, a criadora de jogos culpa as taxas da App Store, da Apple, pela indisponibilidade do novo conteúdo.

Ainda assim, a Apple disse que, se a opção de pagamento direto fosse removida e o Fortnite obedecesse às políticas da App Store, poderiam atualizar e permanecer na loja da Apple. Isto, enquanto os processos legais entre as duas empresas ainda estão a decorrer.

Apple is blocking Fortnite updates and new installs on the ‌App Store‌, and has said they will terminate our ability to develop Fortnite for Apple devices. As a result, the Chapter 2 – Season 4 update (v14.00), did not release on iOS and macOS on August 27. […]

Apple limits competition so they can collect 30% of consumer payments made in apps like Fortnite, raising the prices you pay. Epic lowered prices through a direct payment option, but Apple is blocking Fortnite in order to prevent Epic from passing on the savings from direct payments to players. Epic has taken legal action to end Apple’s anti-competitive restrictions on mobile device marketplaces. Papers are available for our August 13, August 17, and August 23 filings. In retaliation for this action, Apple blocked your access to Fortnite updates and new installs on all iOS devices.