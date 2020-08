The Lord of the Rings: Gollum, o regresso da Terra Média

Quem pensava que o Universo de The Lord of the Rings de Tolkien, já tinha dado tudo o que tinha para dar, desengane-se.

Isto, pois foi recentemente revelado pela Daedalic, o jogo The Lord of the Rings: Gollum.

O Universo de Lord of the Rings (O Senhor dos Anéis) de Tolkien é um dos mais ricos, não só em termos narrativos, como em formatos como tem sido contado, ao longo dos anos.

Filmes, livros, séries, bandas desenhadas e videojogos são tudo exemplos de meios pelos quais Tolkien tem sido dado a conhecer ao público, por esse mundo fora.

No campo dos jogos, existem alguns francamente fantásticos, como Middle-Earth: Shadow of Mordor, Lord of the Rings: War of the Ring ou Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2. Até, em parceria com a LEGO, já foi lançado Lego The Lord of the Rings.

Recentemente, a Daedalic Entertainment (Felix the Reaper, The Long Journey Home ou State of Mind) veio alimentar mais a fogueira em redor de Tolkien e disponibilizou um trailer (teaser) de revelação para o seu futuro jogo, The Lord of the Rings – Gollum, baseado na história de Sméagol.

O jogo está a ser produzido internamente graças a uma parceria com a Middle-earth Enterprises, uma divisão da The Saul Zaentz Company e tem lançamento previsto para PC e consolas durante o ano de 2021.

Este novo título promete manter a visão original de J.R.R Tolkien e a sua obra O Senhor dos Anéis, bem como oferecer novos eventos e detalhes da jornada de Gollum. The Lord of the Rings – Gollum usará o Unreal Engine e será localizado em vários idiomas por todo o mundo.