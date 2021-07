Fornecedora da Apple anunciou tecnologia para medição não invasiva de açúcar no sangue

A tecnologia para medição do açúcar no sangue com métodos não invasivos é um Santo Graal dos dispositivos “vestíveis”. Nesse sentido, a Rockley Photonics, fornecedora da Apple, revelou estar já a testar tecnologia de monitorização de saúde que provavelmente virá no Apple Watch.

Fala-se há alguns anos que a Apple estará a trabalhar para trazer este recurso importante para a área de saúde do Apple Watch. Poderá ser este o passo para a empresa avançar numa próxima versão do smartwatch.

Tecnologia para ajudar a controlar a diabetes

A empresa revelou agora um sistema de sensor de saúde digital “clínica no pulso” completo, permitindo que dispositivos vestíveis monitorizem vários biomarcadores, incluindo temperatura corporal central, pressão sanguínea, hidratação corporal, álcool, lactato e tendências de glicose, entre outros.

A tecnologia usa uma solução de chip miniaturizado com sensores óticos que fornecem monitorização contínua e não invasiva de vários biomarcadores, numa tentativa de superar muitos dos desafios associados à vigilância proativa de saúde dos dispositivos vestíveis. Esta tecnologia evita os sensores invasivos que precisam do método que perfura a pele.

Muitos dispositivos usam LEDs verdes para monitorizar a frequência cardíaca, mas o sensor de Rockley usa espectrofotómetros infravermelhos que podem detetar e vigiar uma gama muito mais ampla de biomarcadores para aumentar drasticamente a funcionalidade dos dispositivos vestíveis.

O sensor gera lasers para analisar o sangue, fluidos intersticiais e camadas da derme, de forma não invasiva sob a pele, na procura de constituintes específicos e fenómenos físicos.

Apple poderá começar a trabalhar no próximo Apple Watch com esta tecnologia

A Rockley está a lançar inicialmente a sua solução de deteção full-stack como uma pulseira que contém o módulo do sensor e se comunica com uma aplicação e será usada numa série de estudos em humanos nos próximos meses, mas a empresa sugeriu que o seu módulo de sensor e design, incluindo hardware e firmware da aplicação, estarão disponíveis para outros produtos de consumo.

No início deste ano, foi revelado que a Apple é o maior cliente da Rockley Photonics. Os documentos da empresa informam que a empresa de Cupertino foi responsável pela maior parte da sua receita nos últimos dois anos e que ela tem um “contrato de fornecimento e desenvolvimento” em andamento com a empresa, segundo o qual espera continuar a depender fortemente da Apple para a maior parte da sua receita.

Dado o crescimento da Rockley Photonics e a escala da parceria da Apple com a empresa, parece altamente provável que a tecnologia de sensores de saúde da empresa chegue ao Apple Watch mais cedo ou mais tarde, fornecendo a tecnologia que corresponda às expectativas.

A Rockley havia referido anteriormente que os seus sensores poderiam estar em smartwatches de consumo e outros dispositivos eletrónicos já no próximo ano, o que poderia alinhar-se com o lançamento dos modelos Apple Watch Series 8.

Esta é uma importante notícia para todos os que lutam contra a diabetes e para todos aqueles que poderão beneficiar desta monitorização permanente. A medição não invasiva de açúcar no sangue será um salto importante no mercado dos smartwatches.

