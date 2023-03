De acordo com iOS 16.4, o CarKey deixará de suportar o NFC no futuro

O Apple CarKey foi introduzido em 2020 com iOS 13.6, e como o nome sugere, a característica permite aos proprietários de carros compatíveis utilizar o iPhone ou Apple Watch para destrancar portas e até ligar o motor. Atualmente, o CarKey funciona com as tecnologias NFC e Ultra Wideband (UWB), mas a Apple poderá deixar de suportar NFC no futuro. Isto segundo o que pode ser encontrado no último iOS 16.4 beta.

A chave do seu carro será um iPhone... mais ano menos ano!

O CarKey pode já não suportar NFC nos novos carros, segundo informações retiradas do código no iOS 16.4 beta 3. Existem 3 linhas que indiciam a perda de suporte do CarKey à tecnologia NFC. Especificamente, novas cadeias de código adicionadas ao sistema operativo do iPhone indicam que um "carro não é compatível com este modelo iPhone/Apple Watch" para dispositivos que são apenas NFC.

Para os não familiarizados, o NFC (ou comunicação por campo de proximidade) é a mesma tecnologia utilizada para o Apple Pay, em que o dispositivo deve ser mantido próximo do leitor para fazer uma ligação e transmitir dados.

O UWB, por outro lado, é uma tecnologia mais moderna e inteligente, capaz de medir com precisão a distância entre dois dispositivos. Mas não é tudo - a UWB é também mais segura do que o NFC. O AirTag da Apple é um exemplo de um dispositivo que funciona com base na tecnologia Ultra Wideband.

No que diz respeito à chave do carro, a tecnologia funciona com o iPhone XS ou posterior e o Apple Watch Series 5 ou posterior, uma vez que estes dispositivos estão todos equipados com tecnologia de leitura de fundo NFC. No entanto, os dispositivos com o chip U1 podem tirar partido da tecnologia UWB para uma melhor experiência com a chave do automóvel.

Se os novos carros deixarem cair o suporte NFC para CarKey, estes veículos exigirão um dispositivo com o chip U1, que são:

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

Apple Watch 6

Apple Watch 7

Apple Watch 8

Apple Watch Ultra

Conforme podemos perceber, esta alteração da Apple irá excluir não só os modelos mais antigos de iPhone e Apple Watch, mas também o iPhone SE e Apple Watch SE, uma vez que nenhum deles tem o chip U1.

Agora, isto não é um problema porque, além de demorar a implementar, seguramente a grande maioria das pessoas não terá tão cedo um carro com esta tecnologia. Além disso, se está à espera do seu Apple Car, este tão cedo não chegará ao mercado, há rumor (e não passam disso) que apontam 2025 para a chegada deste projeto ao mercado automóvel.